Tüm malzemeyi mutfak robotu ya da blenderda özlü bir hamur olacak şekilde püre haline getirin. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Hazırladığınız falafel hamurundan parçalar kopartın. Çelik bir kalıp yardımıyla ya da elinizde yuvarlayarak şekil verin.