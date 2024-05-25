Falafel tarifi: Evde pratik ve kolay falafel nasıl yapılır?
Falafel diğer adıyla da bilinen Lübnan köftesi çok eski yemeklerden biri olsa da ülkemizde daha yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Nohut ve çeşitli baharatların birleşiminde oluşan falafel tarifini sizin için derledik. İşte detaylar!
Falafel, Ortadoğu dünyasının en sevilen yemeklerinin başında geliyor. Lübnan, Mısır, Filistin, İsrail gibi ülkelerde oldukça yaygın olan falafel, en çok tüketilen ara sıcaklar arasında yer alıyor. Peki, Falafel nasıl yapılır? İşte,Falafel tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
1 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
1/2 su bardağı galeta unu
2 yemek kaşığı tahin
1 adet orta boy kuru soğan
2 adet yeşil soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet reyhan
1/4 demet kişniş
2 adet jalapeno biberi
2 yemek kaşığı susam
1/2 çay kaşığı kimyon
1/2 çay kaşığı zerdeçal
1/2 çay kaşığı köri
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Tahin sos için:
4 yemek kaşığı tahin
1 tatlı kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
1/2 demet maydanoz (ince ince kıyılmış)
HAZIRLANIŞI
Taze kişniş, maydanoz ve reyhanın yaprak kısımlarını ayıkladıktan sonra taze soğanlarla birlikte incecik kıyın. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın.
Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız jalapeno biberleri ince ince kıyın. Bir gece önceden bol suda ıslattığınız nohutları, derin bir karıştırma kabına alın. Doğranmış tüm yeşillikleri, kuru ve taze soğanları, jalapeno biberleri, tahin, galeta unu, susam, kimyon, zerdeçal, köri, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyin.
Tüm malzemeyi mutfak robotu ya da blenderda özlü bir hamur olacak şekilde püre haline getirin. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Hazırladığınız falafel hamurundan parçalar kopartın. Çelik bir kalıp yardımıyla ya da elinizde yuvarlayarak şekil verin.
Falafelleri, kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Dış kısmı çıtır, iç kısmı hafif yumuşak kalan falafelleriniz hazır.
TAHİN SOS İÇİN
Süzme yoğurt, limon suyu ve tahini bir kasenin içinde karıştırın, ince ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Salata, yoğurt ya da tahinli sos eşliğinde kızaran falafelleri servis edin ve sevdiklerinizle paylaşın.