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Falezlerde mahsur kalan depremzede çocuk kurtarıldı

Deprem bölgesi Diyarbakır’dan ailesiyle Antalya’ya gelen 15 yaşındaki çocuk, falezlerde mahsur kaldığı kayalık alandan deniz polisince kurtarıldı

Falezlerde mahsur kalan depremzede çocuk kurtarıldı
İHA

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yakalanan 15 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Öztürk, birkaç gün önce anne ve dedesiyle Antalya’ya akrabalarının yanına geldi.

Öztürk, havanın iyi olması ve zor günlerin etkisinden kurtulmak için annesiyle Konyaaltı Sahili varyant bölgesine geldi. Bir süre sonra varyant altındaki kayalık alana manzara izlemeye giden Yiğit Öztürk, falezlerin alt noktasındaki kayalık bölgeye indi. Denizi daha yakından izlemek isteyen Öztürk, indiği kayalık alandan geri dönemedi ve mahsur kaldı. Telefonunu da düşüren Öztürk, durumunu annesine bildiremedi. Oğlunun uzun süre dönmemesi nedeniyle endişelenen anne Muhterem Öztürk, durumu bölgede devriye görevi yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Varyant bölgesinde aramaya yapan ekipler, Öztürk’ü mahsur kaldığı yerde gördü. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karadan alınma şansı zor olan Öztürk’ün kurtarılması için deniz polisinden destek istendi. Bu sırada itfaiye ve polis çocuğun bulunduğu yerden hareket etmemesini ve kısa süre kurtarılacağının bilgisini vererek sakin olmasını istedi. Kaleiçi Yat Limanı’ndan botla çıkan deniz polisi, kısa sürede falezlerin altına geldi. Kayalık alana yanaşan bota Öztürk, yaklaşık 10 dakika süren bir çalışmayla alındı. Botla Yat Limanı’na çıkarılan Yiğit Öztürk’ün bir hayli endişeli olduğu görüldü. Ekip aracına alınan Öztürk, annesiyle birlikte kaldıkları akrabalarının yanına götürüldü.

"DEPREMDEN DOLAYI GELDİK"

Yaşadıklarını anlatan Yiğit Öztürk, “Depreme yakalandık. Annem içeri geldi ‘deprem oluyor’ dedi. Zar zor dışarı çıktık. Diyarbakır’dan depremden dolayı buraya geldik. Bugün sahile gezmeye geldik. Benimde gittiğim yeri keşfetme ve tırmanma huyum vardır. Falezlerin olduğu yere bakmak istedim. Sonra bir mağara gördüm oraya gidecektim ama gidemedim. Sonra manzara izlemek için bu kayalık alana geldim ve mahsur kaldım. Oraya da zor inmiştim” dedi.

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