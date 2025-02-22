Farah Zeynep Abdullah, şarkı söylediği anları paylaştı
Farah Zeynep Abdullah, bu kez müzik yetenekleriyle dikkat çekti. Abdullah, rapçi Alizade'nin 'Anormal' adlı şarkısını seslendirdi
Giriş: 22.02.2025 - 22:34 Güncelleme: 22.02.2025 - 22:34
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğunun yanı sıra bu sefer seslendirdiği rap şarkısıyla gündeme geldi.
Farah Zeynep Abdullah, rapçi Alizade’nin 'Anormal' adlı şarkısını seslendirdi. Oyuncu; "İzlediğiniz bütün biyografileri unutun" notuyla o anları sosyal medya hesabından sevenleriyle buluşturdu.
Fotoğraflar: Instagram
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