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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Farioli, Dusan Tadic iddialarına cevap verdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Farioli, Dusan Tadic iddialarına cevap verdi!

        Ajax'a geri dönebileceği iddia edilen Dusan Tadic'in geleceği merak ediliyor. Tadic için Ajax teknik direktörü Francesco Farioli'den açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 21:21 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:21
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        Farioli'den Dusan Tadic için açıklama!
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        Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile ilgili konuştu.

        Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tadic'in eski takımı Ajax'a geri dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti. Sırp yıldızın kulübe geri dönüşüyle ilgili iddiaları değerlendiren Farioli, "Dusan Tadic şüphesiz harika bir oyuncu ve Ajax için özel bir futbolcu. Kulübün her olasılığı değerlendirmeye açık olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum." sözlerini kullandı.

        Fenerbahçe forması altında 99 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Dusan Tadic, 27 gol attı ve 31 asist yaptı.

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