Farioli'li Porto'nun bileği bükülmüyor!

Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Portekiz ekibi Porto bu sezon sergilediği performansla ön plana çıkıyor.

Porto, ligde oynadığı 15 karşılaşmanın 14'ünde sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu süreçte tek beraberliğini ise Benfica karşısında aldı. 15 maçta 33 kez rakip ağları havalandırıp, kalesinde sadece 4 gol gören Portekiz devi, ligin en az gol yiyen takımı durumunda.