Farioli'li Porto'nun bileği bükülmüyor!
Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Ligde yenilgisiz lider olan Portekiz ekibi, 15 maçta sadece 4 gol yedi.
Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Portekiz ekibi Porto bu sezon sergilediği performansla ön plana çıkıyor.
Porto, ligde oynadığı 15 karşılaşmanın 14'ünde sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu süreçte tek beraberliğini ise Benfica karşısında aldı. 15 maçta 33 kez rakip ağları havalandırıp, kalesinde sadece 4 gol gören Portekiz devi, ligin en az gol yiyen takımı durumunda.
Farioli yönetimindeki Porto, UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi sonuçlar aldı. Portekiz ekibi; çıktığı 6 karşılaşmadan 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Mavi beyazlı ekibin, lig aşamasının bitimine 2 maç kala ilk 8 şansı sürüyor.
Ülkemizde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Farioli, sonrasında Nice ve Ajax takımlarında görev yaptı. Ajax'ın başında ligi uzun süre lider götüren Farioli'nin ekibi, son haftalarda kaybettiği puanlarla şampiyonluğu kaptırmıştı.