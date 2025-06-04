Farkında olmadan tükettiğiniz bu gıdalar vücudunuzun ödem tutmasına sebebiyet veriyor olabilir!

Ödem, vücudun fazla sıvıyı tutmasıyla oluşan ve çoğu zaman karında, ayak bileklerinde veya ellerde şişlik olarak kendini gösteren bir durumdur. Pek çok kişi bu şikayeti hava değişimine, hareketsizliğe ya da yorgunluğa bağlasa da, farkında olmadan tüketilen bazı gıdalar da ödemin başlıca sebepleri arasında yer alır. Vücutta şişkinliğe ve ağırlık hissine neden olan bu durum, yaşam kalitesini düşürürken kilo verme sürecini de olumsuz etkileyebilir. Peki, masum sandığınız hangi gıdalar vücutta ödem tutulumuna yol açıyor? İşte fark etmeden tükettiğimiz ödem dostu yiyecekler...