Farklı saç stilinin kişiyi çarpıcı bir şekilde değiştirdiğini gösteren fotoğraflar

"Saçımın otuz yılda nasıl değiştiğini göstermek istiyorum."

“Şimdilik uzatsam mı yoksa son saç kesimine devam mı etse diye düşünüyorum.”

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“Hangi saç uzunluğu benim için en iyisi? Kısa mı, orta mı, uzun mu?”