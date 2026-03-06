Canlı
        Fas Milli Takımı'nda Mohamed Ouahbi dönemi! - Futbol Haberleri

        Fas Milli Takımı'nda Mohamed Ouahbi dönemi!

        Fas Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mohamed Ouahbi getirildi

        Fas Milli Takımı'nda Mohamed Ouahbi dönemi!

        Fas Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Walid Regragui'nin yerine Mohamed Ouahbi getirildi.

        Fas Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, sözleşmenin süresi duyurulmazken "Yeni Milli Takım teknik direktörümüz Sayın Mohamed Ouahbi'ye hoş geldin diyoruz. Bu yeni yolculuğunuzda size en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Regragui yönetiminde, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale oynayan ilk Afrika ülkesi olmuştu.

        Şili'de düzenlenen 2025 FIFA U20 Dünya Kupası'nda tarihi başarıya imza atan Ouahbi, Fas'ı şampiyonluğa taşımıştı.

