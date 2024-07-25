Fas'ta sıcak hava nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Beni Mellal kentindeki hastanede aşırı sıcak hava nedeniyle 21 ölüm vakasının kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden 17sinin hastanede tedavi gören hastalardan olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerden çoğunun kronik hastalıklardan muzdarip hastalar ve yaşlılar olduğu; sıcaklıklardaki ciddi artışın bu kişilerin sağlık durumlarının kötüleşmesine ve ölümlerine yol açtı aktarıldı.

Bakanlık gün içerisinde yaptığı bir diğer açıklamada, "yüksek sıcak hava dalgasının insanların sağlığı üzerindeki etkilerini hafifletmek için acil önlemler alınacağını" duyurmuştu.