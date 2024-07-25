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        Haberler Dünya Fas'ta sıcak hava nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi | Dış Haberler

        Fas'ta sıcak hava nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi

        Fas Sağlık Bakanlığı, sıcak hava nedeniyle 21 hasta ve yaşlının hayatını kaybettiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:55 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:55
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        Fas'ta aşırı sıcak 21 kişiyi öldürdü
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        Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Beni Mellal kentindeki hastanede aşırı sıcak hava nedeniyle 21 ölüm vakasının kayıtlara geçtiği kaydedildi.

        Hayatını kaybedenlerden 17sinin hastanede tedavi gören hastalardan olduğu ifade edildi.

        Yaşamını yitirenlerden çoğunun kronik hastalıklardan muzdarip hastalar ve yaşlılar olduğu; sıcaklıklardaki ciddi artışın bu kişilerin sağlık durumlarının kötüleşmesine ve ölümlerine yol açtı aktarıldı.

        Bakanlık gün içerisinde yaptığı bir diğer açıklamada, "yüksek sıcak hava dalgasının insanların sağlığı üzerindeki etkilerini hafifletmek için acil önlemler alınacağını" duyurmuştu.

        Fas Meteoroloji Müdürlüğü, 21 Temmuzdaki açıklamasında ülkenin bazı bölgelerinde çarşamba gününe kadar 46 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

        Kuzey Afrika'nın Akdeniz iklimine sahip ülkesi Fas, özellikle son yıllarda yazın sıcaklıkların yükselmesiyle baş gösteren orman yangınlarıyla da mücadele ediyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #hava durumu
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