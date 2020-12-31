FAST ücretlerine EFT sınırlaması

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Merkez Bankası'nın sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) işlemlerinden alınacak ücretler, EFT sistemi ücretlerinin sınırlamalarına tabi olacak.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, tebliğin 12. maddesi 3. fıkrasıyla belirlenen EFT işlemleri ücret sınırlamalarına tabi olacak.

EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretler yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak. Değişiklikle ayrıca, söz konusu maddede yer alan "Merkez Bankası ödeme sistemleri" ibaresi "EFT sistemi" olarak değiştirildi. FAST işlemleri de tebliğin tanım maddeleri arasına eklendi.

Aynı gazetede yer alan ve bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere dair usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapan tebliğle FAST işlemlerine ilişkin değişiklikler yapıldı.

18 Aralık'ta pilot uygulamayla hizmete giren FAST uygulaması 8 Ocak itibarıyla devreye alınacak. Yeni ödeme sistemi ile EFT'de mesai sınırı kalkacak, 7/24 para transferi dönemi başlayacak. FAST sistemi ve Kolay Adres uygulaması, IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta bilgileri ile 1.000 TL’ye kadar para transferi yapılmasına imkan sağlıyor