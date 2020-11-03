Fatih Altaylı: Fatih Terim başkan olsa kendisiyle çalışır mı?

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

"TÜRK BASKETBOLUNUN ACI KAYBI"

"Basketbola hayatını adamış insanlardan biriydi. Galatasaray'ın efsanelerinden biriydi. Galatasaray'ın efsaneleri dendiğinde bir Yalçın Granit vardır, bir Şengün Kaplanoğlu vardır. Yalçın abiyi de kaybettik."

VAKIFBANK VOLEYBOL TAKIMI İKİNCİ KEZ GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

"Türkiye değişti, yönetimler değişti, anlayış değişti ama VakıfBank'ın voleybola adanmışlığı değişmedi. Müessese takımları gelip gidiyor ama bir VakıfBank bir Anadolu Efes yıllardan beridir devam ediyor."

"KASIMPAŞA'DA HOCA DEĞİŞSE DE FUTBOL ANLAYIŞI DEĞİŞMİYOR"

"Alanyaspor da Fenerbahçe de iyi gidiyor, diğerleri çok kötü gidiyor. Galatasaray utanç verici futbol oynuyor. Trabzonspor utanç verici bile oynamıyor, gerçi bu haftaki maç şahaneydi. İzlediğim maçlar arasında en güzeliydi. Kasımpaşa'nın maçları genelde böyle geçiyor. Teknik direktörler değişiyor, futbol anlayışı değişmiyor. Kazanmaya çalışan, hücum oynayan, futbolu çirkinleştirmemeye çalışan bir anlayış var. Kimle oynarsa oynasın yenmek için oynuyor. İngiltere'deki gibi 'Entertainment is business' olarak yaklaşan tek takım Türkiye'deki. Hatta aksi gibi yaklaşsalar belki daha yukarıda bitirecekler. Trabzonspor maçında da böyle oldu. Bir ara geriye düştüler ama son 15 dakika kazandılar. Bir de penaltı kaçırdılar."

"ABDULLAH AVCI DAVAYI KAYBETTİ"

"Abdullah Avcı, 'Kötü bir teknik direktör' dediğim için hakaret davası açmıştı, avukatları söyledi mi bilmiyorum ama davayı kaybetti. Yani kötü bir teknik direktör olduğu mahkemece tespit edildi."

TRABZONSPOR'DA YENİ HOCA KİM OLACAK?

"Trabzonspor yönetimi de Eddie Newton kadar ne yaptığını bilmez vaziyette. Geçen sene kurduğunuz ve bu sezon şampiyon olabilecek nitelikteki takımı dağıttınız. En iyi oyuncuları sattınız, ciddi bir para kazanabildiniz mi emin değilim. Türkiye'yi hiç bilmeyen bir yabancı teknik direktör getirdiniz. Bülent Korkmaz'ı getir. Newton'ı getirmek... Fizik kanunlarına aykırı. Ünal Karaman'ı sanmam. Şota'nın kimyası, teknik direktör olarak Trabzonspor'la uyuşmaz. Benim tanıdığım şahane bir adam. Şota'yla her şey yapılır. Müthiş bilgili, kültürlü, sportmen, sporu bilen, futbolu bilen son derece kaliteli 10 üzerinden 11 numara bir adam. Fakat Trabzonspor'un yönetimi ile intibak sağlayabilir mi emin değilim. Şota'nın kafasında pozitif futbol anlayışı var. İzin verirler mi emin değilim."

"OZAN TUFAN MÜTNİŞ BİR YÜKSELİŞ İÇERİSİNDE"

"Sergen, Ozan'a sihirli bir değnekle dokundu ve müthiş bir toparlanma içerisinde. Böyle giderse daha da iyi toparlanabilir. Bu çocukların sosyal medya problemleri var, ondan biraz uzak dururlarsa kafaları daha rahat olacaklardır. Bence hala biraz kilo problemi var, fit ve atletik yönünü biraz daha geliştirirse büyük kazanç olur. Galatasaray'da olsaydım Ozan Tufan'ı o dönemde almaya çalışırdım. Gerçi bu Fatih Terim'le yükselebilir miydi emin değilim."

"EROL BULUT YAVAŞ YAVAŞ KENDİNİ KABUL ETTİRİYOR"

"İyi takım çıkartıyor ama bazı maçlarda olumlu değişiklikler yapıyor, bazılarında benim gibi seyrediyor. Örneğin Galatasaray maçı... Bazen paralize oluyor ama herkesin bir alışma süreci var. Yavaş yavaş kendini takıma, yönetime kabul ettiriyor. Samandıra'nın içini bile öğrenmesi zaman işi. Eğer başarılı olursa Fenerbahçe uzun yıllar teknik direktör sorununu çözecek noktada olabilir. Bu da diğer teknik direktör ve kulüplerin başarısızlığının sonucu olacaktır."

"FENERBAHÇE KENDİNİ SİNAN'IN KARTI GİBİ HAREKETLERDEN KORUMALI"

"Fenerbahçe havayı yakalamış vaziyette. Kendini şu günlerde 'Denyo'lardan koruması lazım. Bunların başında Sinan Gümüş geliyor. Yeteneğine hastayım ama kafasına da illetim. Bugün gördüğü kırmızı kartın iler tutar tarafı yok. Bahattin Şimşek'i o büyük ihtimal Serdar Aziz'in küfrünü duymayan Atilla Karaoğlan zannetti. Fenerbahçe'nin bu gibi manyaklıkları engellemesi lazım. Bunun gibi birkaç oyuncu var Fenerbahçe'de. Erol Bulut'un bu otoriteyi kurması lazım. Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ten çekebilir biraz Fenerbahçe..."

"EROL BULUT KALICI OLMAK İSTİYORSA OTORİTE KURMALI"

"Erol Bulut kalıcı olmak istiyorsa bu otoriteyi kendisi kurması lazım. Evet Emre Belözoğlu bu otoriteyi kurmaya yakın ve kıymetli bir isim ama dilinin kemiği ve yaklaşımlarının zaman zaman hududu yok. Oyuncuların üzerine yürüyüp kavga edip küfür edebiliyor. Bunu daha medeni, Avrupai çözecek kişi Erol Bulut'tur. Bunu devrederse kendini de Emre'ye devretmiş olur bu da uzun vadede kendisine iyi sonuç vermez."

"EMRE BELÖZOĞLU, SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU İÇİN YETERLİ BİR İSİM"

"Normalde de sportif direktör önemlidir. Futbol takımının içerisinde en önemli karar verici noktalardan bir tanesidir. Galatasaray'da olduğumuz dönem içinde gelecek planlarımız arasında sportif direktör olarak Popescu'yu getirmek istiyorduk, anlaşmıştık. Dünya futbolunda tanınan, pek çok kulüple bağlantısı ve saygınlığı bulunan, Galatasaray'da da değer arz eden bir isimdi. Şota'da da bu var. Buraya kendi ufkunuza göre bir takım isimler getirebilirsiniz. Süper Lig şampiyonluğu için Emre Belözoğlu yeterli bir isim. Türkiye'yi biliyor. Nasıl Fatih Terim biliyorsa Emre Belözoğlu da biliyor. Bu trafikte araba kullanmayı biliyor."

"GALATASARAY'IN FUTBOLU UTANÇ VESİKASI"

"Babel'in iyi bir oyuncu olduğunu ama onun kökenine sahip bütün oyuncularda olduğu gibi bir ciddiyet ya da meseleyi ele alış biçiminde olduğunu biliyoruz. Donk'ta da bu söz konusu ama onu aşmış gibi görünüyor. Bunu bana söyleyen de Rıza Çalımbay'dır. Babel iyi oyuncu, iyi kumaş isterse böyle oluyor istemezse olmuyor. Babel'in kurtarıcı olması, Galatasaray'ın utanç verici bir futbol sergilemekte olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu maçtaki futbol, Galatasaray'ın son aylarda kaybettiği maçlar dahil en kötü futbollardan bir tanesidir. Gerçek bir utanç vesikasıdır. Gerek futbolcular gerek teknik yönetim açısından... İyi ki teknik direktör değilim. Kulübede veya soyunma odasında Feghouli'ye bir tane patlatabilirdim, o kadar sinirlendim. Sahadaki tavrına... Galatasaray'da bir felaket var. Yönetimden başlayan ve teknik direktörle büyüyen bütün takıma sirayet eden problem var."

"FATİH TERİM, GALATASARAY BAŞKANI OLSA KENDİSİYLE ÇALIŞIR MI?"

"Fatih Terim'in iyi bir Galatasaraylı olarak şunu bırakması lazım: 'Tribünler için oynuyorum' diyor ya, başkan olsam 'Hadi kardeşim o zaman tribüne' derim böyle bir şey olamaz. Aciz bir yönetim... Gitsin Avrupa'da bunun 10'da 1'ini yapsın. Yaptığı zaman parasını verip kovdular. Her şeyin bir haddi hududu var. İmparatorsun tamam da madem tribünleri bu kadar, taraftarı bu kadar düşünüyorsun bu kadar iyi Galatasaraylısın, kendini yönetim yerine koysun iplemiyor ya, desin ki 'Ben Galatasaray yönetimi olsam teknik direktör olarak Fatih Terim'le çalışır mıyım?' Bunun cevabını versin. Yönetime bunları söyleyen, böyle bir top oynatan... Kendini Galatasaray'ın her şeyi olarak görüyor ya böyle bir teknik direktörle çalışır mı? Futbolcu da yönetim de teknik direktör de herkes haddini hududunu bilecek. O yönetimle kavga, bu başkanla kavga, o kötü bu kötü... Yarım ağızla da 'Ben sorumluluğu alıyorum' falan... Ne oluyoruz ya? Futbol bu. Uzaya roket falan yollamıyorsun. Harcadığın büyük paralarla bir takım kurup o kadar para harcamayan takımları yenip o kadar harcayan diğer takımlara yenilmemeye çalışarak şampiyon olmaya çalışıyorsun. Ne yaptın başka?"

"GALATASARAY'DA İKİ SORUN VAR: BİR YÖNETİM, İKİ TEKNİK DİREKTÖR"

"Galatasaray'ın iki sorunu var. Birincisi başkan ikincisi teknik direktör sorunudur. Birbiriyle kavga ve nefret eden yönetim ile teknik heyet beraber iş kotarmaya çalışıyor. Bunun başarı getirdiği dünyada yok. Barcelona'da ne oldu? Başkan gitti. Messi de kaybedecek. Galatasaray'da kendini kulübün üzerinde gören bir teknik direktör, asla oturmaması gereken koltuğa hasbelkader oturduğu için buldumcuk olmuş ve saçmalamanın zirvelerinde dolaşan bir başkan ve onun benzer yönetimi... 'Her ne pahasına olursa olsun ben orada olmalıyım, medyaya kazandığımızda konuşup kaybettiğimizde kaçmalıyım' diyen bir ikinci başkan..."

"DÜNYA PARA ALIYORSUN, DÜNYA PARA HARCIYORSUN..."

"Dünya para alıyorsun, dünya para harcıyorsun, hem iyi oynatacaksın hem de kazanacaksın. Şansa kazandın. 45+'da Babel'in şahsi golü sonra Allah'ın koruduğu bir kale... Kalecimiz de yok kaleyi de Allah koruyor. Yedek kalecisi yok... Dünya kadar para harcanmış ortada takım yok... 13 milyon Euro verilen ve takıma faydası su götürmez olan Diagne ortada yok... Fatih Terim büyük Galatasaraylı ve Galatasaray'ın her şeyini bilen biri olarak ki Galatasaray'daki etkisine ve Galatasaraylılığına bir şey söyleyemem kendisini takımın başına layık görüyor mu? Yönetimi layık görmeme konusunda hemfikirim onunla."

"BU GENÇLER NEREDE?"

"Başkanlar Divan'da altyapı oyuncuları alkışlattılar. Nerede bu çocuklar? Yunus, Celil... Barcelona'da 17 yaşında çocuk oynuyor. Ajax'ta oynuyor. 18 yaşında 50-60 milyon Euro'ya transfer yapılıyor Avrupa'da. Ne biçim memleket burası!"

GALATASARAY'DA BAŞKAN ADAYLARI

"Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık için zemin yokladığı kulağıma geliyor, doğru mudur bilmem. Kaan Kançal'ın başkan olmak istediği ama ortaya çıkmadığı yorumlar var. Burak Elmas'ın aday olduğunu duyuyorum, çok sıkı çalışmalar yürüttüğünü biliyorum. Bunun hangi aşamasında onu bilmiyorum. Bunun yanı sıra her zamanki gibi abuk subuk isimlerin ortaya çıkıp dolaşma ihtimali var. İpini koparan başkan adayı olabiliyor. El birliğiyle bunu başardık. Kendi başıma düşen ayıp varsa üzerime almaya hazırım."

"SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ'TA BAŞARILI OLMASI LAZIM"

"Sergen Yalçın'ın futbol konsantrasyonu Beşiktaş'ı derinden etkiliyor. Sergen bu işe kafasını koyduğu zaman başarılı oluyor. Kafasını ve gönlünü çektiği zaman takımı direkt etkiliyor. Sergen buna yoğun konsantre olmak zorunda. Bu sezon şampiyon olmayabilir ama Beşiktaş'ta başarılı olursa ikinci falan tamamlasa teknik direktör olarak kalıcılığını ispatlar aksi takdirde Beşiktaş'ta kalamaz. Beşiktaş'ta duramamasının sonucu da şu olur: Oradan oraya savrulur. Gider kendisine maaş bile ödeyemeyecek Anadolu kulüplerinde bezirganlık yapar. Komisyonculuğuna falan... Futboldan geçimini sağlayamaz. Sergen'in kafasını toplaması lazım."

"SERGEN YALÇIN ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER, HER ŞEYİ KALDIRABİLİR"

"Sergen Yalçın her şeyi kaldırabilir, çok güçlü bir karakter. Birinci çok önemli bir özelliği var: Umursamaz. Bu iyi bir şeydir, kim ne derse desin takmayacak bir tipi var. Doğru bildiğini okuyabilir ve doğru bildiğini de iyi bilir. Tek sorunu var: Konsantrasyon. Aklı başka bir şeye kayarsa Sergen problem. Sergen yüzde 100 demiyorum yüzde 75 futbola verirse hakikaten başarılı olur."