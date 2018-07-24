Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan ve Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünü yaptığı Spor Saati programında önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı, Okçuluk Dünya Kupası finalinde Güney Koreli Lee Woo Seok´u mağlup ederek altın madalya kazanmasıyla ilgili olarak "Eskrimde, jimnastikte, atletizmde zaman zaman böyle başarılar elde ediyoruz. Olimpik branşların farklı kürsülerine çıkabilmek kıymetli bir şey. Bir sporcu olmak kolay bir şey değil, çok büyük özveri." dedi.

Fatih Altaylı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda rahatsızlanan yüzücü Mehmet Baykal'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Boğazda yüzdüm. İstanbul Boğazı'nda değil, ama Çanakkale Boğazı'nda karşında karşıya geçtim. İstanbul Boğazı'nda öyle bir denemede bulunmadım.

Sağlık raporlarının nasıl verildiğini hepimiz biliyoruz. Binlerce kişinin katıldığı yarışta herkesin tam teşekküllü bir hastaneye götürüp check up yaptırmak da mümkün değil. Biraz da insan kendini bilecek. Bazen de kendini bilsen bile böyle bir şey olabiliyor, şanssızlık."

Formula 1 Almanya Grand Prix'sine değinen Fatih Altaylı "Hamilton, Vettel'in Şaban'lığına dua etsin. Vettel'i ben çocukluğundan tanırım, beraber futbol oynamışlığımız vardır. Hatta Bernie Ecclestone gelip 'Aman bu çocuğa vurma, Formula 1'in geleceği' demişti. Büyük yeteneklerden biriydi, 17 yaşındayken ne mal olacağı belliydi. Senna'ya kadar olan yarışçıların hepsi, otomobili seven bitirim tatlı adamlardı. Senna'dan sonra bu iş ağır sporcu işi oldu. İnsanlık dışı bir iş yapıyorlar. O yaptıkları işi herhangi birinin yapması çok kolay değil. Kolay bulunan bir yetenek türü değil bu. Formula 1 pilotluğu muazzam bir şey. Ferrari hem sürücülerde, hem takımda liderliği kaptırdı." diye konuştu.

"MESUT ÖZİL KONUSUNDA BÜTÜN KABAHAT ALMAN MEDYASINDA"

Fatih Altaylı, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem" diyerek Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil için de şu ifadeleri kullandı:

"Alman Hükümeti'nin konunun başından beri sergiledikleri bir tavır son derece makul ve medenice. Buradaki bütün aymazlık Alman medyasının. Bu çocuğu neden ipe çekiyorlar? İngiltere'de 3 tane Türk asıllı futbolcu, Cumhurbaşkanı'nın İngiltere ziyareti sırasında fotoğraf çektirdi. Alman medyası, Tayyip Erdoğan'dan öylesine nefret ediyor ki, sanki Mesut Özil, Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı olmuş veya siyaseten aynı noktadaymış gibi davrandılar. Bu çocuk Alman ama Türk asıllı ve kendi ülkesinin cumhurbaşkanı oraya gelmiş ve bir fotoğraf çektirmiş. Kalkıp da 'Ben politika olarak destekliyorum' dememiş, ayrıca dese size ne? Çünkü bu çocuk sporcu, siyasetçi değil. Siyasetle ilgili bir laf söylememiş, sadece bir fotoğraf var ortada. Bir Polonya asıllı Alman futbolcu, Polonya Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirseydi bu kıyameti koparacaklar mıydı? Ki oldu. Gıkları çıktı mı? Muazzam bir medya saldırısına uğradı. Bu, Alman medyasının topyekün Erdoğan nefretinden kaynaklanan bir Mesut Özil durumu... Siz Erdoğan'dan nefret edebilirsiniz, bize ne? Ama dönüp de bunu 30'una yeni basmış gencecik bir futbolcu üzerinden tartışmayı yapmanın ne alemi var? Sonra diyorlar ki 'Almanya, Rusya'da Mesut Özil yüzünden elendi'... Peki kardeşim, Mesut Özil yüzünden elendiyse o fotoğraf mı sebep, yoksa o fotoğraftan sonra Alman medyasının Mesut Özil'i paramparça edip çocuğun aklını başından alması mı? Bunu kabul etmek mümkün değil. Spor başka bir şey, siyaset başka bir şey. Mesut Özil kalkıp da deseydi 'Ben Almanya'daki bütün Türkleri, Tayyip Bey'i desteklemeye davet ediyorum' deseydi, bir nebze haklılıkları olabilirdi. 'Ben Almanya'yı seçtiğime pişmanım, keşke Türk olsaydım, Tayyip Bey'in cumhurbaşkanı olacağını bilseydim ben Türk Milli Takımı'nı seçerdim' falan gibi bir şey deseydi, yine... Sen bu fotoğrafı büyütüp, çocuğu futbol oynayamaz hale getirip, milli takımdan attırma noktasına nasıl getirirsin ya? Buradaki bütün kabahat Alman medyasında. Alman medyası, Tayyip Erdoğan nefretini Mesut Özil üzerinden hesaplaşmaya çevirince iş bu hale geldi. Mesut da çok doğru bir şey yaptı, ben de olsam bırakırdım. Bir önceki Dünya Kupası'nda bu takımı şampiyonluğa götüren kim? Ben miyim, Alman medyası mı? Yoksa Mesut Özil mi? Var mı orta sahada Mesut Özil gibi bir adamınız? İyiyken bizden, kötü gidince... İşin kötü gitmesinin sebebi yine Alman medyası. Alman medyası çok aydın geçiniyor, ama sonra 30 yaşındaki bu çocuk üzerinden bir siyasi hesaplaşmayı yürütmeye kalkıyor. Defolun gidin kardeşim. Fransa'da da bu mesele tartışıldı, ama orada tartışılma sebebi daha çok Fransız futbol yöneticilerine yönelikti. 'Biz futbolcu çıkaramıyoruz, sürekli göçmenlerden futbolcu geliyor, bu takım ne kadar Fransız?' diye tartışılıyordu. Orada kimse kalkıp futbolcuları suçlamadı. Almanya'daki bunla benzer bir şey değil. Avrupa bu kadar göçmen kabul ediyorsa, köklerine gösterdiği bağlılığa, saygıya, veya sevgiye tahammül etmek zorunda. Sonuçta siyasi bir şey yok ortada. UEFA uzun yıllardır ırkçılıkla mücadele ediyor. Alman medyasına bakarsanız, kendileri de ırkçılık karşıtı bir poz verirler. Ama gördüğün, yaptıkları basit çok adi, çok şerefsiz bir ırkçılık. Ama Alman Hükümeti'nin tavrı da son derece saygıdeğer. Hiç Alman medyasının dolduruşuna gelmediler. UEFA bu konunun neresine müdahil olacak? Alman medyasına 'Susun' mu diyecek? Şunu söyleyeyim, Alman medyası Tayyip Erdoğan'dan otokrat bir rejim kurduğu için, faşizm suçlamasıyla nefret ediyor, sizin yaptığınız da faşizmin ağababası."

"ALISSON İÇİN ÖDENEN PARA SAÇMALIK"

Alisson'un Roma'dan Liverpool'a rekor transferiyle ilgili Fatih Altaylı şu yorumu yaptı "Liverpool, Alisson transferi için 'Bu parayı, bu kalecinin ellerine vermedik, ayağına verdik.' dedi. Topu oyuna sokmadaki becerisi, 2. bir libero gibi düşündükleri için bu parayı verdiklerini söylediler. Bana sorarsan da saçmalık. Tatmin edici değil. İngiliz medyasında 'Klopp para harcamamakla, iyi futbolcu transfer etmemekle suçlanıyordu, o da para harcadı ama bu şekilde harcadı' diye dalga geçti. Bana sorarsan da saçmalık."

Süper Lig kulüplerinin transfer gündemiyle ilgili Fatih Altaylı "Bizim kulüplerimiz transferde ilişme, sessiz kalsınlar. Hepsi batık. Bu batık kulüplerin transfere para harcamasından daha mantıksız bir şey olamaz. Şimdiye kadar, harca gitsin şeklindeydi. Borca sok kulübü, çek git. Gidecek bir yer kalmadı." dedi.

Fatih Altaylı, 20 yaşında 7. kulübü olan Fenerbahçeli Serhat Kot için "Ne oyuncuyu tanıyorum, ne seyretmişliğim var. Ama Fenerbahçe birini alıyorsa herhalde bir hesabı vardır. Ucuzdur, ve umut veriyordur. 'Biz bunu adam ederiz' diyorlardır. Yarın öbür gün 'Hakikaten bunun Fenerbahçe'de ne işi var' da diyebiliriz, 'Allah Allah, adamlara bak ne uyanık iş yapmışlar' da diyebiliriz. Antrenör, kulüp, bunların hepsi uyuştuğu anda ortaya inanılmaz bir oyuncu çıkabilir. Mesela Galatasaray'dan örnek vereyim, Sinan Gümüş... Ben 3 yıldır 'Sinan büyük futbolcu diyor muyum?' 2 tane kötü teknik direktör geldi, çocuk neredeyse 2. lig futbolcusu haline gelecek? Şimdi birden bire başka bir yere doğru evrilmeye başladı. Fatih Terim biraz daha kendisine güvense, belkide bambaşka bir futbolcu haline gelecek..." yorumunda bulundu.

"BENFICA KARŞISINDA FENERBAHÇE'NİN ŞANSI %20"

Fatih Altaylı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri için şunları söyledi:

"Beşiktaş, Torshavn'ı geçerse bir sonraki turda Lask/Lillestrom'un galibiyle oynayacak. Onu da geçer herhalde. Gerçi biz de Tromso'yu geçemedik ama...

Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinin favorisi Benfica. Avrupa'da tecrübeli, daha oturmuş, Türkiye'de Beşiktaş gibi oturmuş ve iyi giden bir takıma karşı bile iyi sonuçlar elde edebilmiş bir takım Benfica. Fenerbahçe ise, yeni kurulan, genç, hocası yeni bir takım. Böyle olunca Fenerbahçe'nin şansı düşüyor. Ama Fenerbahçe zaten Avrupa'da bir şey yapmak istiyorsa Benfica'yı geçmek zorunda. Benfica'yı geçemezse dünyanın sonu mu? UEFA Kupası, Fenerbahçe'nin kendini daha iyi sergileyeceği, kendini gösterebileceği, genç oyuncularına daha iyi tecrübe kazandırabileceği bir ortam da olabilir. Benfica'nın şansı %80 ise, Fenerbahçe'nin şansı %20 diyebiliriz iyimser bir tahminle. Benfica Fenerbahçe'yi elerse, Galatasaray'a yarar. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'ye düşen havuz parasını tek başına alır. Hemen hemen 20 milyon euro. Bu para, Galatasaray'ın transfer iştahını arttırmaz. Galatasaray'a 65 milyon euro'luk bir bütçe sınırlaması getirildi. Galatasaray'ın transferde elini rahatlatmaz, ama UEFA'ya verilen sözlerin önümüzdeki vadelerde daha kolay tutulmasına imkan sağlayacak bir ortam oluşturur."

"GALATASARAY'IN TARIK ÇAMDAL'DAN KURTULMASI LAZIM"

Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili Fatih Altaylı "Mustafa Cengiz sempatik bir başkan. Galatasaray şu ana kadar doğru işler yapıyor. Mevcut takımını koruyabildiği kadar koruyup, 1-2 eksiğini takviye etti. Fiyat düşürmeye çalışıyor. Bazı yabancıları elden çıkarması lazım, Tarık Çamdal'dan kurtulması lazım. Carole eğer oynamayacaksa bir an önce yollamak lazım. Galatasaray'ın 13 yabancısı var, bunlar arasından gidebilecek oyuncular var. Maicon anladığım kadarıyla takımda istenmiyor. Kim alır kim almaz bilmiyorum. Dursun Özbek'in bol bol verdiği paraları hangi takım öder bilmiyorum. 'Gomis zam istedi, istediği olmadığı için mutsuz' diye medyada haberler çıktı. Benim bildiğim kadarıyla Gomis'in böyle bir talebi olmadı.

Hazırlık maçlarında şampiyon olup, ligde dökülen takım çok gördüm. O yüzden hazırlık maçlarında alınan sonuçlar karamsarlığa da itmiyor, umut da vermiyor." diye konuştu

"GALATASARAY LİSESİ BASKETBOL TAKIMI'NI OYNATSINLAR"

Fatih Altaylı Galatasaray'ın basketbol şubesinde yaşanan gelişmeleri "Galatasaray'ın basketbolda hocası yok. Dursun Özbek yönetimi sadece kişisel nedenlerle, 'Ben 5 kuruş istemeden bu takıma koçluk yaparım, çünkü ben Galatasaraylıyım' diyen Ergin Ataman'ı kovdu ki o Ergin Ataman, Galatasaray'ı Avrupa şampiyonu yapmıştı. Oyuncu olarak baktığın zaman da Galatasaray'ın şu an sözleşmeli 2 oyuncusu var, demek ki 8 oyuncu daha lazım. Sahaya çıkmak için 3 oyuncu daha lazım. Geçen gün eski basketbol şubesiyle konuşuyordum 'Eğer başka bir çare yoksa gitsinler Galatasaray Lisesi'ne, okul takımını alıp getirsinler, desinler ki bizim takımımız okul takımı.' dedim. Bütçe hazırlarken oradaki arkadaşlara 'Reel bütçe hazırlayın, atmayın' dedim. Kimseyi kandırmayın, kendinizi de kandırmayın. Bu paraları ne basketbola ne voleybola harcayamazsınız, çünkü geliri yok. Taraftar burada haklı değil. Kaç kulüp üyesi basketbol maçına gidiyor? Kaç taraftar basketbol için kombine alıyor. Gidin hadi 1000'er dolar'dan 10 bin kombine alın, alırlar mı? Almazlar. 10 milyon dolar eder. Fenerbahçe de sponsorunu kaybetti. Fenerbahçe için, Beşiktaş için de sıkıntı. Gelir üretmeyen dallara, futboldan gelen paranızı harcıyorsanız bu bir sıkıntı. Bu hale düşürdüğün zaman sponsor bulman da güçleşiyor. 'Galatasaray Lisesi Basketbol Takımı'nı alıp, bu bizim takımımız' desinler. Küme düşerse düşer, çıkarsa çıkar. Allahın emri değil. Şu anda Galatasaray'ın futbol şubesinden alıp da başka yere aktaracak bir geliri yok. Basketbol da kendi gelirini üretmiyorsa yapacak fazla bir şey yok. Ben açıkçası kızamıyorum yönetime, ben de olsam başka bir şey yapamam. Galatasaray 3 koç adayıyla görüşüyor, üçünü de aynı saatte kulübe davet etmek neyin nesi? Bu da ayrı bir vaka. Galatasaray farklı bir yönetimle, geçmiş 3-4 yönetimin bıraktığı ağır bir badirenin altından kalkmaya çalışıyor. Mesele, Türkiye'de bu takımları destekleyecek sponsorların olmaması ayıp. Türkiye'nin en önemli markalarına destek verecek bir ticari yapı, hiçbir şirketimizde yok demekki." sözleriyle yorumladı.

"ALİ KOÇ UMUT VERECEKTİR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 24 temmuzda mali tabloyla ilgili yapacağı açıklamalar için Fatih Altaylı "Hem devraldıkları bilançoyu açıklayacaktır, hem de umut verecektir. Ali Koç yanındaki özellikle bankacı yöneticilerin vermiş olduğu rakamlarla herhalde ortaya bir tablo koyacaktır diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ı eleştirecek değilim, eğer eleştirirsem sahip çıkarlar. Dursun Özbek yönetiminin bütün rakamlarını, Galatasaray mevcut yönetimi verdi. Fenerbahçe de büyük ihtimalle bunun gibi bir şey yapacaktır. Çünkü orada artık köprüler atılmışa benziyor taraflar arasında. Bana sorarsan vermek de lazım. 'Kol kırılır, yen içinde kalır' gibi palavralara benim karnım tok. Sonra kulüpler basketbolda rezillik noktasına geliyor. Aziz Yıldırım'ın söylediğinin 2 buçuk katı borç çıkıyor. Tamamen palavra hesaplar. Kimseyi suçlamadan ama bütün verileri ortaya koymak lazım." dedi.

"ORTALAMADA EN İYİ TARAFTAR FENERBAHÇE'DE"

Fatih Altaylı, Cristiano Ronaldo'nun 117 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmasıyla ilgili olarak "Cristiano Ronaldo'nun Instagram, Twitter ve Facebook'ta toplam 332 milyon takipçisi var, bunun parasal bir karşılığı var. Bu Ronaldo'ya bir marka değeri katıyor ve bu marka değerini kulüple paylaşması gerekecek. O kulübün marka değerinden faydalanacak, kulüp onun marka değerinden... Net geliri, 2017-2018 dönemi için 92 milyon euro, yani 70 milyon euro'sunu sponsorluklardan alıyor. Bir takım markaları temsil ediyor. Kendisine ait CR7 diye bir markası var. Kendine ait bir müzesi var ve sonuçta bu Türkiye'de akılların pek erdiği bir iş değil. Onun senin markana kattığına bakmak lazım. Juventus markasına büyük katkı sağlayacak bir şey. Juventus'un forma satışı, sponsorluk, maç geliri artacak, naklen yayın payı arttırma yönünde talepleri makul karşılanmaya başlayacak. Juventus'tan en son ne zaman bahsettik burada? Ama 4 haftadır burada Juventus diyoruz. Dünyanın en büyük kanalları bundan bahsediyor, dünyanın en büyük gazetelerinde Juventus haber oluyor. Bütün bunlar katlanıyor ve Juventus'un marka değerinin üstüne geliyor. Senin ekonominin bunun karşılığını verecek noktada olması lazım. Galatasaray sponsor bulamıyor, Fenerbahçe bulamıyor. Senin Cristiano Ronaldo'yu getirmenin sana bir getirisi yok. Getirirsin ne olacak... Senin de o büyük havuzun olsa, Cristiano Ronaldo'yu o havuzun içine atarsın. Ama sen küvette değil, pedikür suyunda yıkanıyorsun. Adam orada olimpik havuzda yıkanıyor, sen manikür suyunda... O zaman getiremezsin. Bunu Ali Koç bilmiyor mu? Senden benden daha iyi biliyor. Ama getirsen ne olacak, sen kaç forma satıyorsun? Fenerbahçe taraftarını sosyal medyadan takip ediyorum, bana göre Türkiye'deki en bilinçli taraftar kitlesi. Ve her şeyin farkındalar. Ali Koç'a bir kredi açmışlar. Fenerbahçe'nin en büyük şansı, taraftarının kalitesi. Yıllarca Galatasaray taraftarının çok çok daha üstün olduğunu söyledim, ama bugün bunu söyleyemiyorum. Galatasaray'ın elit taraftarıyla, Fenerbahçe'nin elit taraftarı kıyaslandığında Galatasaray'ın bir kısım taraftarı daha elit olabilir, ama ortalamasına bakarsan bugün ortalamada en iyi taraftar Fenerbahçe'de. Galatasaray ise 3 büyük arasında bana sorarsan sonuncu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I ZOR BİR SEZON BEKLİYOR"

Fatih Altaylı, Beşiktaş için de "Beşiktaş'ın avantajı, oturmuş takım olmasıydı. Şu an öyle değil. Kulüp ile hoca arasında geçen sene var olduğunu açıklamadıkları ama var olduğunu hep hissettiğimiz o gerilim ortadan kalktı mı bilmiyoruz. Transfer konusunda Beşiktaş da diğer takımlar kadar sessiz ve elindeki bazı değerleri de kaybetti. Babel gitti galiba, Fabri gitti, Quaresma'nın da gitme olasılığının yüksek olduğunu okudum. Quaresma'yı satmak bence akılcıdır, ama bütün takımı satmak akılcı değildir. Vida gidiyor diye bir rivayet var, 18 milyon euro gibi bir fiyat verilmiş, doğru mu değil mi bilmiyorum. Beşiktaş'ı zor bir sezon beklediği açık, ortada. Bu sezona bakarsan yine en şanslı takım Galatasaray gibi. Fenerbahçe takımı muamma gibi görünmekle beraber, Galatasaray ve Başakşehir geçen seneki varlıklarını koruyarak şanslı bir başlangıç yapacaklar." diyerek sözlerini noktaladı.

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