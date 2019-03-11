Yalnız başına geldiği AVM’de bir mücevherat mağazasından alışveriş yapan oyuncu, kendine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Artman, "Çok yakın bir arkadaşımın çocuğu doğdu. Ona küçük bir hediye aldım"dedi. Ayrıca Behzat Ç’nin tekrar başlayacağına dair çıkan haberler için açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, "İnanın henüz benimde bir bilgim yok. Olursa neden olmasın ki" dedi.