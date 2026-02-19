Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Fatih Dönmez kimdir? Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kaç yaşında, nereli? Fatih Dönmez hayatı ve kariyeri

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı açıklandı! Fatih Dönmez kimdir?

        Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan son atama kararıyla yargı teşkilatında dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Fatih Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Dönmez'in kariyeri ve mesleki geçmişi kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, Fatih Dönmez kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte Fatih Dönmez hayatı ve kariyeri...

        Giriş: 19.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:34
        1

        Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Daha önce Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Dönmez, Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine atanmasının ardından yeni görevine başladı. İstanbul’daki kritik göreve getirilen Fatih Dönmez’in özgeçmişi ve kariyer yolculuğu araştırılıyor. İşte merak edilen bilgiler...

        2

        İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI AÇIKLANDI

        Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görev değişikliği ve atama listesi yayımlandı. Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı.

        3

        Yapılan diğer atamalar da şu şekilde:

        Mehmet Beşir Güven – Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına,

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

        Necattin Öztürk – Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına,

        Silivri Cumhuriyet Başsavcısı → Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

        Barış Kurt → Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına,

        Serhat Tellioğlu – İstanbul Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

        Nuri Gül – Ankara Cumhuriyet Savcısı → Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

        4

        YENİ İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

        2010 - 2015 (Anadolu Dönemi): Erdek ve Silvan’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.

        2016 (İstanbul'a Giriş): İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanarak metropol adliyelerindeki kariyerine başladı.

        2021 - 2024 (Vekillik Dönemi): İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın ardından, Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini üstlendi.

        2025: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı görevini üstlendi.

        Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

