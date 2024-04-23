Fatih Erbakan'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım. Onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla, hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz." dedi.

Cumhur İttifakında olup olmadıklarına ilişkin, "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin noktasında olunca biraz anlaşamadık." dedi.

Erbakan, TBMMdeki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"HİÇBİR İLDE BİZ KAYBETTİRMEDİK"

Erbakan, partisinin yerel seçimlerde AK Partiye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle bende baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP AK Partiye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgatta, Adıyamanda, Kiliste... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı." dedi.

"Siz İstanbulda aday çıkarmasaydınız da vaziyet değişmiyordu" şeklindeki değerlendirmeye karşılık da Erbakan, "Değişmiyordu. 11 Puan fark var. Bizim de 2,6." diye konuştu.