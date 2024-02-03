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        Haberler Gündem Politika Fatih Erbakan 'ittifak' kararını açıkladı! YRP ittifak yapacak mı? - Son dakika haberleri

        Fatih Erbakan 'ittifak' kararını açıkladı

        YRP lideri Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 14:43 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:53
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        Erbakan 'ittifak' kararını açıkladı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'yla seçime girmeyeceklerini açıkladı. "Müzakere sürecinde karşımızda 5 sebep çıktı" diyen Erbakan, ittifak yapmama sebeplerini sıraladı.

        YRP lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yerel seçimlerde ittifak kararını açıkladı.

        Erbakan, "Bu seçimlerde ittifak yapılması halinde 'İstanbul'un CHP'den alınabilir mi' diye düşündük. Toptan retçi bir anlayışın içine girmedik. Müzakere sürecinde karşımızda 5 sebep çıktı. Birinci sebep bu seçimin 14 Mayıs'tan farklı olduğunu gördük. Seçmenimiz ittifak yapmamızı istemiyor. 14 Mayıs'ta milletimiz YRP'nin ittifakın içinde yer almasını istiyordu. Bizim önceliğimiz aziz milletimizin beklentisidir. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer almıştık. İkinci sebep, teşkilatlarımız bu ittifakın içinde yer almamızı istemiyor" dedi.

        3 BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI 10 ŞUBAT'TA

        Erbakan, "31 Mart yerel seçimlerinde ittifakın içinde yer almamak; İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarımızı gösterme kararı almış bulunuyoruz. 10 Şubat'ta aday tanıtım toplantımızda ilan edeceğiz" diye konuştu.

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