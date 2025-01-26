Fatih Karagümrük: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. 48'de Wesley ve 71'de Daniel Johnson'un kırmızı kart görmesiyle birlikte karşılaşmayı 9 kişiyle tamamlamasına rağmen kazanan Fatih Karagümrük, puanını 38'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. Çorum FK ise haftayı 32 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 23. dakikada Daniel Johnson attı.
İstanbul temsilcisinde 48'de Wesley ve 71. dakikada Daniel Johnson, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 38'e yükselterek 2. sıraya tırmanırken, Çorum FK ise 32 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Manisa FK'ya konuk olacak. Çorum FK, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.