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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Fatih Karagümrük: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Penaltıdan Wesley'in attığı golle kazanan Fatih Karagümrük, puanını 12'ye yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 22:00 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:00
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        Fatih Karagümrük, tek attı üç aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 30. dakikada penaltıdan Wesley attı.

        Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 12'ye yükseltirken, İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. İstanbulspor, evinde Kocaelispor'u konuk edecek.

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