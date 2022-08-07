Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor’u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakadan Alanyaspor 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Karagümrük, Süper Lig’e mağlubiyet ile başlamış oldu. Kırmızı-siyahlıların gollerini Fabio Borini ve Davide Biraschi kaydederken, Antalya temsilcisinin golleri Wilson Eduardo (2), Efkan Bekiroğlu ve Erencan Yardımcı’dan geldi.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ADANA DEMİR

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Bitexen Giresunspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk Adana Demirspor oldu.Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gökhan İnler, 28. dakikada Younes Belhanda ve 82. dakikada Henry Onyekuru kaydetti. Ev sahibi Giresunspor'un gollerini ise 56. dakikada Borja Sainz ile 90+1. dakikada Rahmetullah Berişbek attı.

PIRLO: BİZE YAKIŞMADI

Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Kötü bir başlangıç yaptık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik. 2-0 geriye düşünce de dönmek zor oluyor. İkinci yarıya daha iyi başladık. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttık. 3. golü de atabilirdik. 3. golü çok kötü bir zamanda yedik. Şu anda 15 günümüz var. Sakat olan oyuncuların geri dönmesi için iyi bir süre" diye konuştu.