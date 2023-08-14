Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un ise takımla olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın yüzü açılış maçlarında gülüyor
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de son 10 sezondaki ilk hafta maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçına deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında çıkacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Mert
Rosier
Amartey
Colley
Masuaku
Amir Hadziahmetovic
Salih Uçan
Gedson
Onur
Muleka