Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un ise takımla olması bekleniyor.