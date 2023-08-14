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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 10:29
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        Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açacak.

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        Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

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        Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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        Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un ise takımla olması bekleniyor.

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        Beşiktaş'ın yüzü açılış maçlarında gülüyor

        Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de son 10 sezondaki ilk hafta maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçına deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında çıkacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

        Mert

        7

        Rosier

        8

        Amartey

        9

        Colley

        10

        Masuaku

        11

        Amir Hadziahmetovic

        12

        Salih Uçan

        13

        Gedson

        14

        Onur

        15

        Muleka

        16

        Aboubakar

        17

        KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11

        Dituro, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Rohden, Nicholas, Can, Samed, Mendes

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