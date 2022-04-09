Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasındaki Haliç derbisinde Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı ağırlıyor.

31' Adnan Uğur

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STAT: Atatürk Olimpiyat

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Luckassen, Biraschi, Burak, Balkovec, Biglia, Adnan, Karamoh, Jimmy, Emre Mor, Pesic

TEKNİK DİREKTÖR: Volkan Demirel

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Eren, Aabid, Doğucan, Ben Ouanes, Ahmet, Umut, Muleka

TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

REKABETTE KASIMPAŞA ÜSTÜN

İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 35 müsabakanın 7’sinde Fatih Karagümrük üstün gelirken, 17 maçı da Kasımpaşa kazandı. 11 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Ev sahibi ekip, ligde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 43 puanla 10. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla rakibinin hemen ardından 11. basamaktan bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 10. RANDEVU

İki ekip Süper Lig’de bu zamana kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Karagümrük, sahadan 2 kez galibiyet ile ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 defa kazanan taraf oldu. Aralarındaki 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Fatih Karagümrük’ün 15 golüne, Kasımpaşa 16 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.

KASIMPAŞA SON 4 HAFTADA 12 PUAN TOPLADI

Sami Uğurlu’nun 18. haftada takımın başına geçmesiyle beraber çıkışa geçen Kasımpaşa, ligde son 4 haftada topladığı 12 puan ile düşme hattından uzaklaşarak ligde 11. sıraya kadar yükseldi. Teknik direktör değişimi ile birlikte elde ettiği 41 puanın 30’unu son 14 haftada alan lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek yükselen grafiğini sürdürmek istiyor.

CEZA SINIRINDA OLAN İSİMLER

iki İstanbul ekibinde de sarı kart ceza sınırında bulunun oyuncular var. Fatih Karagümrük’te Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Salih Dursun ve Adnan Uğur, Kaımpaşa’da ise Umut Bozok, Doğucan Haspolat, Ertuğrul Taşkıran, Ben Ouanes ve Rayane Aabid sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta forma giyemeyecek.

HAKEM MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

Karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz’in yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakem ise Ozan Ergün olacak.