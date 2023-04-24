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Fatih Karagümrük liderlere kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda 3-3 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük, son 3 sezonda lider takımlara konuk olduğu maçları kaybetmedi

Fatih Karagümrük liderlere kaybetmiyor
AA

Fabio Borini (2) ve Mbaye Diagne'nin golleriyle, sahasında 10 maçtır kazanan Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Andrea Pirlo'nun ekibi, ligdeki puanını 41'e yükseltti.

Süper Lig'e yeniden yükselmesinin ardından 2020-2021 sezonunun 41. haftasında lider Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ve Borini'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışının son haftaya taşınmasını sağlamıştı.

Geçen sezonun 33. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. VavaCars Fatih Karagümrük'ün maçtaki tek golünü, Lucas Biglia atmıştı.

Kırmızı-siyahlılar, dün akşam da Nef Stadı'ndan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak serisini sürdürdü.

DEPLASMANDA GALATASARAY'A 3, FENERBAHÇE'YE 4 GOL ATTI​​​​​​

Galatasaray deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan VavaCars Fatih Karagümrük, bu sezon sarı-kırmızılı takıma sahasında en çok gol atan takım oldu.

Fatih Karagümrük maçı öncesinde iç sahada yaptığı 14 karşılaşmada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takım, kırmızı-siyahlı rakibinin 3 golüne engel olamadı, bu sezon sahasında kalesinde en çok gol gördüğü mücadeleyi oynadı.

Fatih Karagümrük, bu sezon Fenerbahçe'ye de sahasında en çok gol atan 2 takımdan biri oldu. Kırmızı-siyahlılar, ligin 9. haftasında Ülker Stadı'nda 4 gol atmasına karşın rakibine 5-4 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli takıma bu sezon Kadıköy'de 4 gol atan diğer takım ise Beşiktaş'tı.

FABİO BORİNİ 4 BÜYÜKLERİ SEVİYOR

Galatasaray karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükselten Fatih Karagümrük'ün kaptanı Fabio Borini, bu sezon 4 büyük takıma karşı gösterdiği performansla dikkati çekti.

Fenerbahçe deplasmanında 5-4 kaybedilen mücadelede de 2 gol atan İtalyan futbolcu, 1 kez de takım arkadaşını golle buluşturan isim oldu.

4-1 kazanılan Trabzonspor mücadelesinde fileleri bir kez havalandıran Borini, 2 golde de pası veren oyuncu olurken, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş maçında da Magomed Ozdoev'in attığı golü hazırladı.

Dün oynanan mücadele Galatasaray'a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 büyüklere karşı forma giydiği maçlarda 5 gol atarken, takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturdu.

Galatasaray karşısında takımının ilk golünü atan Mbaye Diagne de gol sayısını 18'e çıkardı. Senegalli forvet, eski takımına karşı kariyerindeki 2. golünü attı.

2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, iç sahada Galatasaray karşısında 2-1 kazanılan mücadelede takımının ilk golünü kaydetmişti.

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