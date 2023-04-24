Fatih Karagümrük liderlere kaybetmiyor

Süper Lig'e yeniden yükselmesinin ardından 2020-2021 sezonunun 41. haftasında lider Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ve Borini'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışının son haftaya taşınmasını sağlamıştı.

Fabio Borini (2) ve Mbaye Diagne'nin golleriyle, sahasında 10 maçtır kazanan Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Andrea Pirlo'nun ekibi, ligdeki puanını 41'e yükseltti.

DEPLASMANDA GALATASARAY'A 3, FENERBAHÇE'YE 4 GOL ATTI​​​​​​

Galatasaray deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan VavaCars Fatih Karagümrük, bu sezon sarı-kırmızılı takıma sahasında en çok gol atan takım oldu.

Fatih Karagümrük maçı öncesinde iç sahada yaptığı 14 karşılaşmada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takım, kırmızı-siyahlı rakibinin 3 golüne engel olamadı, bu sezon sahasında kalesinde en çok gol gördüğü mücadeleyi oynadı.

Fatih Karagümrük, bu sezon Fenerbahçe'ye de sahasında en çok gol atan 2 takımdan biri oldu. Kırmızı-siyahlılar, ligin 9. haftasında Ülker Stadı'nda 4 gol atmasına karşın rakibine 5-4 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli takıma bu sezon Kadıköy'de 4 gol atan diğer takım ise Beşiktaş'tı.