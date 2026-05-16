Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Sam Larsson'un golleriyle 1-0'dan geri dönen ve Süper Lig'e galibiyetle veda eden Fatih Karagümrük, puanını 30'a çıkararak maç fazlasıyla 16. sıraya tırmandı. Alanyaspor ise 37 puanla 10. sırada kaldı.
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 19:38
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.
Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen İstanbul temsilcisine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 47. ve 72. (p) dakikalarda Sam Larsson attı. Konuk ekibin tek golünü ise 32'de Elia Meschack kaydetti.
Bu sonuçla beraber Fatih Karagümrük, sezonu 30 puanla tamamladı ve maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise sezonu 37 puanla 10. sırada bitirdi.
