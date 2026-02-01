Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Fatih Karagümrük'te Jure Balkovec, Omonia Lefkoşa'ya transfer oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, futbolculardan Jure Balkovec'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia Lefkoşa takımına transfer edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 00:04 Güncelleme: 01.02.2026 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Karagümrük'te ayrılık açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'ün Slovenyalı sol beki Jure Balkovec, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia Lefkoşa'ya transfer oldu.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Jure Balkovec'in transferi konusunda Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia Lefkoşa kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Jure Balkovec'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Deneyimli oyuncu, bu sezon 20 maçta forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in denize atladığı görüntü ortaya çıktı

        İstanbul'da günlerdir kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişlerin, kaybolmadan önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüyen gencin daha sonra Beşiktaş sahilinde denize atladığı görülüyor. Sahil Güvenlik v...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?