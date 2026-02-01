Fatih Karagümrük'te Jure Balkovec, Omonia Lefkoşa'ya transfer oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, futbolculardan Jure Balkovec'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia Lefkoşa takımına transfer edildiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'ün Slovenyalı sol beki Jure Balkovec, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia Lefkoşa'ya transfer oldu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Jure Balkovec'in transferi konusunda Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia Lefkoşa kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Jure Balkovec'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli oyuncu, bu sezon 20 maçta forma giydi.