Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Venedikli ressam Bellini'nin atölyesinden çıkan üç orijinal Fatih portresinden biri olan ve haziran ayında İBB tarafından alınan portre heyecanla bekleniyor. Malum İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, geçen hafta Londra’ya gidip portrenin teslim alınma işlemlerini gerçekleştirmişti. Ancak portre henüz gelmedi. Mahir Polat ile konuştum, portrenin ne zaman geleceğini sordum.

Polat, önce Londra'da portreyi teslim alma işlemlerini anlattı: "Gerekli kondisyon incelemeleri yapıldıktan sonra teslim aldık, iklim koşullarından etkilenmemesi için özel ambalajın içine aldık, yüksek hassasiyetli sanatsal taşıma koşullarıyla portreyi getirecek nakliye şirketinin koşullarının uygunluğuna onay verdik. Ardından nakliye şirketine devrini sağladık. Böylece portrenin geliş sürecini başlattık."

Mahir Polat, Fatih portresinin bu hafta içinde İstanbul'a geleceğini belirterek, şöyle konuştu: "Portre, İBB Saraçhane'de hazırlanan bir depoda Rönesans dönemi resimlerinin korunması için tasarlanan ışık geçirmez özel depoda bir süre dinlendirilecek."

Portrenin kamuoyuyla paylaşılması ağustosun üçüncü haftasını, sergiye açılması ise ekim ayını bulacak gibi görünüyor.