HZ. Süleyman Tapınağı ile yarışıyordu

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Fatih Saraçhane’de, İstanbul’un kalbinde bulunan tarihi Polyeuktos Kilisesi’nin kalıntılarının üzeri otlarla büründü. Yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan tarihi kilisenin ilginç bir tarihçesi var.
ROMA’NIN EN GÜÇLÜ KADINI YAPTIRDI
Polyeuktos Kilisesi 527 yılında Geç Roma döneminde Anikia Luliana tarafından yaptırıldı. Neredeyse Ayasofya ile aynı büyüklükte olan kilise ondan 10 yıl önce inşa edildi.
HAZRETİ SÜLEYMAN TAPINAĞI İLE YARIŞIYORDU
Büyüklük ve ihtişamı bakımında Hazreti Süleyman’ın Kudüs’te bulunan tapınağı ile yarışan Polyeuktos Kilisesi herkesin gözünü kamaştırıyordu.
LATİNLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ
1204 yılında İstanbul’u istila eden Latinler Polyeuktos Kilisesi’ni yağmaladılar. Tarihi kilisenin eşsiz süslemeleri ve paha biçilemeyen sütunları Latinler tarafından Venedik ve Barcelona’ya götürülür. Tarihi kilisenin yağmalanan parçaları Venedik ve Barcelona’daki kiliselerin süslemelerinde kullanılır.
700 YIL TOPRAK ALTINDA KALDI
Yağmalanarak talan edilen tarihi kilise uzun yıllar kaderine terk edilir. Polyektos Kilisesi’nin üzeri tamamen toprakla örtülür. 1960 yılında Haşim İşcan Geçidi inşaatı sırasında yapılan hafriyatlarda kilisenin bazı önemli parçaları bulunur. Daha sonra 8 yıl süren kazı çalışmalarında Polyeuktos Kilisesi’nin kalıntıları yeniden gün yüzüne çıkarılır.
TARİHİ KİLİSE KURTARILABİLİR Mİ?
Arkeolog Murat Sav, "Burası şuan hakikaten çok izbe bir vaziyette. Tarihi kilisenin yok olmaması için koruma tedbirleri alınabilir, bunu çok farklı metotları var. Burası öncelikli olarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılmalı, bunun içinde etrafı kapatılabilir. Çeşitli düşüncelerle projeler meydana getirilebilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok, daha çekici bir hale getirilebilir aynı zamanda buranın 13. yüzyılda zenginliklerini nasıl kaybettiğine dönük içeride simulasyon da yapılabilir, yani bir nevi İstanbul'daki yapılardan kaçırılan malzemeler üzerinde durulabilir çünkü İstanbul'un belleği eski yapılarında gizlidir. neresine giderseniz nereye bakarsanız o yapıyı adeta bir pırlanta gibi süsleyen yapılar karşınıza çıkar" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.