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Fatih'teki kadın müzik öğretmeni cinayeti 18 yıl sonra çözüldü

Fatih'te 18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı. Katil zanlısı, vicdan azabı çektiğini söyleyerek cinayeti itiraf ederken, cinayetin azmettiricisi olan kocanın 2019 yılında öldüğü ortaya çıktı

Fatih'teki kadın müzik öğretmeni cinayeti 18 yıl sonra çözüldü
18 yıl sonra çözüldü! Vicdan azabı çekiyormuş
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DHA

Fatih'te 18 yıl önce iki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürülen Müzik Öğretmeni Arzu Nihal Çelik cinayeti aydınlandı. Samsun'da polise giden Erkan C.(52) yıllar önce işlediği cinayeti vicdan azabı çektiğini söyleyerek itiraf etti. Şüpheli, olayı talihsiz kadının kocasının azmettirmesiyle işlediğini söyledi. Eşini öldürttüğü iddia edilen Şerafettin Ç.'nin 2019 yılında öldüğü tespit edildi. Yetkililer olayla ilgili bir kişinin daha arandığını söylediler.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Fatih Fındıkzade Ördek Kasap Mahallesi Karakeçili Sokakta 5 Mayıs 2004 tarihinde meydana gelen olayda bir okulda müzik öğretmenliği yapan Arzu Nihal Çelik, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Sabah erken saatlerde kapıyı çalan saldırganlar, okula gitmeye hazırlanan 12 ve 6 yaşlarındaki kızlarının gözü önünde tabancayla ateş ettikleri Arzu Nihal Çelik'i öldürdükten sonra yaya olarak kaçmışlardı.

KOCA DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte olayla ilgili başlatılan çalışmada Arzu Nihal Çelik'in eşi Şerafettin Ç.'nin olaydan bir gün önce Ankara'ya gittiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda Şerafettin Ç.'nin 1998 yılında ele geçen 212 kilo 665 gram eroinle ilgili 2003'te gözaltına alındığı, bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Cinayetle ilgili bilgisine başvurulan Şerafettin Ç. serbest bırakıldı, tetikçiler ise yakalanamadı.

İKİ YIL SONRA BİR KEZ DAHA YAKALANDI

Soruşturmayı sürdüren polis ortadan kaybolan Şerafettin Ç.'yi olaydan iki yıl sonra bir kez daha gözaltına aldı. Lüks bir otomobilin içinde yakalanan şüphelinin üzerinden Glock marka ruhsatsız tabanca, iki çelik yelek, bölücü örgüte ait bazı dokümanlar bulundu. Bir süre cezaevinde kalan şüpheli daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere yine serbest kaldı.

KATİL VİCDAN AZABI ÇEKİP POLİSE BAŞVURDU

Fatih'te işlenen cinayetin üzerindeki esrar perdesi ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Erkan C.'nin ifadesinden sonra aydınlandı. Şüpheli yıllar önce işlediği cinayet nedeniyle vicdan azabı çektiğini söyleyerek "Cinayeti Ben işledim." dedi.

"KOCASININ AZMETTİRMESİYLE YAPTIK"

Poliste ifade veren Erkan C., olayı Arzu Nihal Çelik'in eşinin azmettirmesi sonucu yaptığını söyledi. Şüpheli "Yanımdaki C.Ö. adlı kişi ile eve gittik. Kadın kapıyı açtığında bir el ateş ettim. Daha sonra yanımdaki C.Ö.'de silahı alarak o da bir el ateş etti. Sonra oradan kaçtık. Yıllardır vicdan azabı çekiyorum" dedi. Şüphelini ifadesinde Şerafettin Ç.'nin eşini neden öldürtmek istediğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

KOCA 2019 YILINDA ÖLMÜŞ

İstanbul'a getirilen şüpheli Erkan C. cinayetle ilgili sorgulandı. Şüphelinin azmettirici olarak işaret ettiği Şerafettin Ç.'nin 2019 yılında öldüğü tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili C.Ö. adlı kişinin arandığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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