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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Bu kupaya çok ihtiyacımız vardı - Futbol Haberleri

        Fatih Tekke: Bu kupaya çok ihtiyacımız vardı

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 00:11 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:11
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        "Bu kupaya çok ihtiyacımız vardı"
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "NASİP BAZEN BÖYLE BİR ŞEY!"

        Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "Önce Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. İkinci olarak benim için değerli olan buraya gelen taraftarlarımızı sevindiremedik. Bizim için çok değerli bir maçtı. 3 stoper değiştirmek zorunda kaldık. İlk 5-10 dakikada 10 gündür çok iyi çalıştığımız pozisyondan cezalandırıldık. Nasip bazen böyle bir şey. İki maçın en iyi oyuncularımızdan Batagov sakatlandı, Okay'ı oraya koymamız, üçüncü bölgede çok daha işler yapabilirdik, Ozan'ın pozisyonu var. Kırılma anları hep lehimize oldu." dedi.

        HAKEM TEPKİSİ

        Hakem kararına tepki gösteren Fatih Tekke "İkinci yarıda 2-0 geriye düştük 46. dakikada. Yüzde yüzlük bir faul! Çok üzgünüm. Bu tip maçlarda daha fazla istememiz lazımdı. Biraz daha yukarıda oynamamız lazımdı. Sadece üzgünüm. Beklediğimin çok altında oynadık." açıklamasını yaptı.

        "GÜÇLÜ KADROLARA KARŞI..."

        Gelecek sezonla ilgili konuşan Fatih Tekke "Hayatın içinde üzülmek, ağlamak, bunlar insanı güçlendiren duygular. Ben hayatım boyunca pes etmedim. Geldiğimizden bu yana finale gelmek de değerliydi ama kupayı almamız gerekiyordu. Bunu başarısızlık olarak değerlendirebilirim. Daha iyi olabilirdik, bugün de aynı şekilde. Bundan sonra gelecek senenin inşası için doğru adımlar atacağız. Güçlü kadrolara karşı eşit, denk oynayabilecek şekilde adımlar atmamız gerekiyor. İnşallah seneye daha iyi olacak. Ama bugün üzgünüz. Bu bize uykusuzluk, gözyaşı, acı verebilir ama taraftarımızla aynı duyguları yaşıyorum." dedi.

        "NASİP DİYECEĞİZ, ÇALIŞACAĞIZ"

        Fatih Tekke yayıncı kuruluşa ayrıca "Benim için üzüntülü bir gün. Bu kupaya çok ihtiyacımız vardı. Yeniden, sıfırdan başlayacağız. Bunu da yapabilecek güçteyiz. İki yarının iki başlangıcı 2-0, bu kadar kolay olmamalıydı. Hatalar oluyor, nasip diyeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Üzüntümüzü kabul edeceğiz ve rakibimizi tebrik edeceğiz" şeklinde konuştu.

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