Fatih Tekke: Bu oyun bize yakışmadı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, takımının son 6 ayda oynadığı en kötü oyunlardan birini sergilediğini belirterek, "6 ayın en kötü oyunlarından bir tanesiydi. Her şeye rağmen galip gelebilirdik. Ama hoşuma gitmeyen şey, son bölümlerdeki kaos oldu. Bizim için her şeyin net olması gerekiyordu, böyle çalışıyoruz. Geçen haftaki istek ve arzu bu maçta yoktu. İstemediğimiz ne varsa hepsi oldu. 2 puan kaybından daha da üzücü olan buydu. Kazandığımızı düşündüğümüz değerleri kazanmış değiliz, bu hafta bu çok net ortaya çıktı" dedi.

"BUGÜN SAHADA TRABZONSPOR'A YAKIŞMAYAN BİR GÖRÜNTÜ VARDI"

Oyuncularının performansına değinen Tekke, "Bazı oyuncular çok iyiydi, Savic bunlardan biri. Ama biz oyun şablonumuzun dışına çıktığımızda kaosla karşılaşıyoruz. Geçen hafta ile bu hafta arasında dağlar kadar fark vardı. Bugün sahada Trabzonspor’a yakışmayan bir görüntü vardı. Rakip bize üstünlük kurmadı ama bu oyun bize yakışmadı. Bunun sorumlusu ben ve ekibim. Bugün hakemi konuşacak bir oyun ortaya koymadık. Bizim konuşmamız gereken, bu kaosu nasıl oluşturduğumuzdur. Trabzonspor bu sahada oyunun kontrolünü sağlayamazsa nerede sağlayacak? Bunun sorumlusu tabii ki benim" ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncuların durumuna da değinen Tekke, "Batohov’un kasıklarında problem var. Oulai genç ve yetenekli bir oyuncu, zamana ihtiyacı var. Ritmini bulursa Trabzonspor çok farklı bir oyuncu kazanabilir. İngilizcesi zayıf, dil dersi alıyor. Ona süre vermek istiyorum" diye konuştu.

"BİR TARAFTARIMIZI STADYUMA ÇEKMEK ZORUNDAYIZ"

Taraftarlardan daha fazla destek beklediklerini vurgulayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Taraftarlarımızı bu akşam çok bekledim. Rüzgara ihtiyacımız vardı ama soğuktan dolayı gelmeyenler belki de haklı görülebilir. Ancak Trabzonspor, değerleriyle sahada olmalı. Çok zor bir süreçten geçiyoruz; hakem kararları, sakatlıklar ve transfer sıkıntıları yaşadık. Buna rağmen biz toparlanmaya çalışıyoruz. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Biz taraftarımızı stadyuma çekmek zorundayız. Ama bu oyun taraftarı stadyuma çekmez, bu çok açık ve net" şeklinde konuştu.