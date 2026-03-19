Fatih Tekke: Çok değerli bir 3 puan aldık

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DEĞERLİ BİR ÜÇ PUAN OLDU"

Galibiyeti geçtiğimiz günlerde vefat eden yardımcı antrenörü Orhan Kaynak ve ailesi ile taraftarlara armağan eden Tekke, "Çok değerli bir 3 puan. Çok zorlu bir maçı atlattık. Oyun açısından topun bizde olduğu ama üretemediğimiz bir maç oldu. Duran toplardan etkili olduk. Birinde golü bulduk. Çok değerli bir 3 puan. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şimdi dinlenme vakti. Şimdi ligin son periyoduna gireceğiz. Ligin en zor periyodu" diye konuştu.

OULAİ AÇIKLAMASI

Maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fildişi Sahilli futbolcu Christ Oulai için ise bordo-mavililerin teknik direktörü, "Olmayacak olması bizim için olumsuz. Bizim için çok değerli bir oyuncu ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

"ÇOK ZOR MAÇLARIMIZ VAR"

Eyüpspor takımının oynamak istediği cesur oyununa dikkat çeken Fatih Tekke, "Hocası ve ekibini tebrik ederim. Hep oynamaya çalışan bir ekip. Genç oyuncuları var. Durumları belli. Bu tip maçlarda özellikle milli takım, tatil öncesi gibi maçlarda her takımda maalesef oyuncularda motivasyon düşüklüğü oluyor. Galatasaray maçına daha çok zaman var. Ön blokta üretme problemini daha fazla deneyerek aşmak zorundayız. Çünkü çok zor maçlarımız var. Galatasaray maçının olacak olması bence etken değil" ifadelerini kullandı.