Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Kaybettiğimiz için üzgünüz - Futbol Haberleri

        Fatih Tekke: Kaybettiğimiz için üzgünüz

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor maçının ardından, avantaj kaybettiklerini belirterek, kalan üç karşılaşmayı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 00:32 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Tekke: Kaybettiğimiz için üzgünüz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

        Tekke, gruplardaki zor maçlardan bir tanesi oynadıklarını belirterek, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet. İlk yarıda rakip adına olumlu konuşabileceğim şeyler var. Bizim adımıza konuşacağımız olumlu şeyler yok. İkinci yarıda tamamen oyunun hakimiydik. İkinci yarıdaki demeler istediğimiz şeylerdi. Neticesinde uzun bir süre sonra evimizde kaybettik. Olamaması gereken bir şeydi ama yapacak bir şey yok. Üzgünüz, hemen reaksiyon verip pazartesi günü zor bir maç oynayacağız. Takımın durumu sakatlıkların durumuna baktığımız da zor bir süreç bizi bekliyor" dedi.

        REKLAM

        "BU MAÇI KAYBEDEREK AVANTAJIMIZI KAYBETTİK"

        Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Fatih Tekke, "Trabzonspor her maçı kazanmak için çıkar, sadece kupayı değil her maçı önemsiyoruz. Bu maçı kaybederek avantajımızı kaybettik, üzgünüz. Süreci yaşayarak ne durumda olacağımızı göreceğiz. Ligde nasıl her maçı önemsiyorsak kupada da aynı. Sakatlıklarımızın çok oluşuyla yakalandık gibi bir durum oldu. Grupta kalan 3 maçı da kazanmamız lazım. Kâğıt üzerinde yazıldığı gibi değil oyun. Maç maç bakacağız. Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile önemli bir maç oynayacağız. Bugün için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

        "ONUACHU VE OULAI'NİN OLMAYIŞI BU TAKIM İÇİN ÖNEMLİ EKSİKLER"

        Sakat oyuncuların ve Nwakaeme hakkında da bilgi veren Tekke, "Folcarelli tam yürüyemiyor ama pazartesi günü oynamasını bekliyorum. Hepimizin beklentisi. Mustafa Eskihellaç’ın, 4 haftası var. Savic’in bugün oynaması avantaj. Kadro bütünlüğünden bahsedersek bunları anlatıyorduk. Onuachu ve Oulai’nin olmayışı bu takım için önemli eksikler. Bu zorluklarda nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da edeceğiz. Bu tip maçlarda bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Benim takımım bu reaksiyonu verecek. Kalacaklar ve gidecekler yoğun bir gündem. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Nwakaeme’nin durumu iyi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bizimle birlikte çalışıyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici