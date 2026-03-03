Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Maçın zor geçeceğini tahmin etmiştik - Futbol Haberleri

        Fatih Tekke: Maçın zor geçeceğini tahmin etmiştik

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 4-2 yenerek ve grubu 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından, "Maçın zor geçeceğini tahmin etmiştik" dedi.

        Giriş: 03.03.2026 - 23:42
        "Maçın zor geçeceğini tahmin etmiştik"

        Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında Başakşehir'i 4-2 yenerek çeyrek finale kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "MAÇIN ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

        Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "Zor maç olacak demiştik. Çok basit iki top kaybıyla iki gol yedik. Arka arkaya goller, kırmızı kart derken bizim için olumlu, daha oyunu kontrolünde tutan bir Trabzonspor olması lazımdı. İlk yarıda bazı oyuncuların, bazı dakikaları sezon boyunca görememesinden kaynaklı sorunlar oldu. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı bana göre. Mağlup da olabilirdik. Genel hatlarıyla çalıştığımız şekilde oldu. Basit hatalar, basit hatalar, basit hatalar. Devamlı oluyor!" dedi.

        LOVIK'İN DURUMU

        Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Bu süreçte oynayabileceğimiz en zor kadroydu. İyi ve güçlü bir kadro, teknik adam takımı. Burayı geçmek önemliydi. Şimdi hemen deplasmanda Kayseri maçı var. Yine zor maç. Dinlenip bu maça hazırlanacağız. Lovik'in arka adalesinde hissiyat oldu. Oynama isteği vardı, risk almak istemedim. En ufak şeyde 2-3 hafta oluyor, şimdi 4-5 günle kurtarabiliriz. Sahadaki tüm oyuncular ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.cd

        "ONUACHU'YU İLK GÖRDÜĞÜMDE ONA 'GOL KRALI' DİYORDUM"

        Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu hakkında da konuşan Tekke, "Onuachu'yu ilk gördüğümde, geldiğinde ona gol kralı diye hitap etmiştim. Özel yetenekleri var bence. Ondan istediğim şey, biraz daha iyisi. Yani mesela basit top kaybı oluyor. Yapmazsa gol fırsatları daha çok gelecek. Onuachu'dan çok mutluyuz. Onuachu tek başına gol atmıyor, tüm takımdan mutluyuz. Maç performansı iyi Onuachu'nun, çok gol attı. Antrenman performansı çok iyi. 3 oyuncu 40 gol attı hemen hemen. Onuachu'nun en çok beğendiğim şeyi, antrenman performansı. Her antrenmanda yüzde yüz. Takıma teşekkür etmemiz lazım, sonuç 1 kişiye bağlı olamaz asla. Burada ciddi bir emek var. Cidden çok çalışıyor bütün oyuncular. Ne söylüyorsak her an yapmaya çalışıyorlar. Bazen eksik bazen fazla. Hiç abartmadan, mütevazı şekilde mücadeleye devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

