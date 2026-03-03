Fatih Tekke: Maçın zor geçeceğini tahmin etmiştik

Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında Başakşehir'i 4-2 yenerek çeyrek finale kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi.

"MAÇIN ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK" Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "Zor maç olacak demiştik. Çok basit iki top kaybıyla iki gol yedik. Arka arkaya goller, kırmızı kart derken bizim için olumlu, daha oyunu kontrolünde tutan bir Trabzonspor olması lazımdı. İlk yarıda bazı oyuncuların, bazı dakikaları sezon boyunca görememesinden kaynaklı sorunlar oldu. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı bana göre. Mağlup da olabilirdik. Genel hatlarıyla çalıştığımız şekilde oldu. Basit hatalar, basit hatalar, basit hatalar. Devamlı oluyor!" dedi.

LOVIK'İN DURUMU Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Bu süreçte oynayabileceğimiz en zor kadroydu. İyi ve güçlü bir kadro, teknik adam takımı. Burayı geçmek önemliydi. Şimdi hemen deplasmanda Kayseri maçı var. Yine zor maç. Dinlenip bu maça hazırlanacağız. Lovik'in arka adalesinde hissiyat oldu. Oynama isteği vardı, risk almak istemedim. En ufak şeyde 2-3 hafta oluyor, şimdi 4-5 günle kurtarabiliriz. Sahadaki tüm oyuncular ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.cd