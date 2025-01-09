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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim, Al Shabab ile ilk lig maçına çıkıyor - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Al Shabab ile ilk lig maçına çıkıyor

        Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk lig maçına 10 Ocak Cuma günü (yarın) Al Ahli karşısında çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:38
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        Terim, S.Arabistan'da ilk lig maçına çıkıyor
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        Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab, yarın saat 20.00'de Cidde kentindeki Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda Al Ahli'ye konuk olacak.

        Ligde 13 hafta sonunda 23'er puan toplayan iki takımdan Al Ahli 5'inci, Al Shabab ise 6'ncı sırada bulunuyor.

        Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ahli karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

        Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli ise ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle formda bir dönem geçiriyor.

        Al Shabab, Fatih Terim'in takımdaki ilk resmi sınavında Al Fayha'yı 2-1 yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselmişti.

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