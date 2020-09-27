Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerine seslendi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; kamuoyunda kendilerinin favori olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyan Terim’in, “Rakibimiz sezona bizden daha iyi başlamamış olabilir. Ancak henüz sezonun başındayız. Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden biriyle evimizde karşılaşacağız. Kazanıp şimdiden avantajı ele geçirelim. İnsanlar bizi favori görebilir ama siz kendinizi favori olarak görmeyin. Derbi galibiyetlerinin taraftar nezdinde de ne kadar önemli olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ETOBO 11'E YAKIN, DONK ŞANSINI KAYBETTİ!

Teknik direktör Fatih Terim'in derbi 11'i de netleşti. Hajduk Split ile oynanan maçta sergilediği performansla beğeni toplayan yeni transferi derbide de görevlendirmeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcı, orta saha üstünlüğünü Etebo, Taylan ve Belhanda üçlüsüyle ele geçirmeyi planlıyor. Terim’in, ligde 2 haftadır ilk 11’de forma giyen Arda Turan ve Emre Kılınç ikilisinden birini yedek soyundurabileceği kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında bazı riskli hatalar yapan Luyindama’nın yerine Avrupa maçında Ryan Donk’u ilk 11’de sahaya süren Fatih Terim, Hollandalı oyuncunun performansını yeterli bulmadı. Ezeli rakibine karşı geçen yıl Kadıköy’de çok kritik bir gole imza atan Donk’u derbinin 11’inde düşünen tecrübeli çalıştırıcının, Hajduk Split maçı sonrası bu fikrinin değiştiği öğrenildi. Hırvat ekibiyle oynanan maçta beklenen performansı ortaya koyamayan Donk, derbi 11’ine girebilme şansını tepti. Terim’in stoper tandemi Luyindama ve Marcao olacak.