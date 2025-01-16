Fatih Terim'den futbolculara ret: İzin yok!
Fatih Terim'in ekibi Al-Shabab, ligde Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından izin isteyen futbolculara, tecrübeli teknik adamdan ret cevabı geldi.
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, ilk lig galibiyetini Al-Riyadh'a karşı 2-1'lik sonuçla aldı.
1-0 geriye düştükleri maçta Daniel Podence ve Abdürrezzak Hamdullah'ın golleriyle kazanan Al-Shabab'ta futbolculardan Terim'e ilginç bir istek geldi.
Maç sonrası Al-Shabab'ta futbolcular "Tatil" diye bağırırken Fatih Terim oyuncularının isteğini veto etti.
Deneyimli teknik direktör, "İzin yok, yarın sabah antrenman var." ifadelerini kullandı.
Bu görüntüler Suudi Arabistan'da birçok futbol sayfasının en çok paylaşılan videosu haline geldi.