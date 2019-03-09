BB Erzurumspor deplasmanında kaybettiği 2 puanla birlikte lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da performansı nedeniyle bir süredir eleştirilen Fernando Muslera'yla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Eski günlerinden uzak olduğu şeklinde eleştiriler olan Uruguaylı file bekçisinin geleceğiyle ilgili kararı Fatih Terim'in vereceği ve tecrübeli çalıştırıcının Muslera'ya sezon sonuna kadar süre verdiği öne sürülmüştü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Flroya'da bir organizasyonla kutlayan Galatasaray'da Terim ile Muslera arasındaki diyalog da ortaya çıktı. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Terim, Muslera'ya "Daha kaldıracağımız çok kupa var" sözleriyle motivasyon sağlarken şunları da söyledi:

“Seni göndermek gibi bir niyetim yok. Sadece formsuz bir dönemden geçiyorsun, daha çok konsantre olup Muslera'nın kim olduğunu herkese göster”