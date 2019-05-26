Galatasaray'a dördüncü dönüşünde sarı-kırmızılıları üst üste iki kez şampiyonluğa taşıyan ve şampiyonluk kutlamasında 5 yıllık imza atan Fatih Terim, yaptığı bir paylaşımla herkesi heyecanlandırdı.



Instagram hesabından bir paylaşım yapan İmparator, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu işaret ederek taraftara da mesaj verdi.



Terim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Galatasaray’a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, ‘bir hayalim var, neden olmasın’ için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, bu yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken 30 milyon Galatasaraylı’nın emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın"

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 17, 2018