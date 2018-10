Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında yarın Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek. Karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Terim ve Sinan Gümüş basın toplantısı düzenledi.

FATİH TERİM: Serdar Aziz, Emre, Henry, Fernando ve Feghouli ile birlikte yarınki maçın kadrosunda yok. Takımımıza sakatlar ordusu diyebiliriz ama hala ordu diyorsak ve başlarında da bir kumandan varsa geriye cephane kalıyor. 50 bin de cephanemiz var; taraftar. Demek ki hala savaşabiliriz. Ağlamaya sızlamaya gerek yok. Sakatlar olmasaydı iyi olurdu ama maçın başlamasına 24 saat kaldı. Ağlamanın bir faydası yok. Serdar ile az önce konuştum, kesin olarak oynamayacak.

SCHALKE'NİN SIRALAMASI KİMSEYİ ŞAŞIRTMASIN



Schalke, Ümit Hoca tarafından izlendi. Benim de izlediğim analiz sonunda vardığım sonuç şu. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Schalke 04'ün Almanya'daki sıralaması kimseyi şaşırtmasın. O seviyelerin çok üzerinde bir takım. Çok da iyi maçlar oynadılar. Porto ve Lokomotiv Moskova maçlarında da gördük. Genç antrenörleriyle iyi maçlar oynadılar. Sezona kötü başlamış olabilirler ama kötü devam edecek anlamına gelmez.

1 puan alsaydık Porto'dan niye 3 değil diye hayıflanacakken 1 puan bile alamadık. Taraftarlarımız sabırla hiçbir saniye yanımızdan ayrılmamalılar. Onlar buna alışkın, birinci devrenin gruptaki son maçı olacak. Her hatayı hoş görsünler, onlara ihtiyacımız var.

GÜLÜYORSAM, NEŞELİYİMDİR

Ben eğer gülüyorsam neşeliyimdir gülüyorumdur. Galatasaraylıların gülmemesi için pek sebep göremiyorum. Buna ben de dahil. Ligde lideriz. Şampiyonlar Ligi'nde varız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Başkan, yönetim.... Sadece sakatlarımız var. Kaybedince üzülürüm tabii ki ancak çok çabuk lider halime dönmem lazım. Ben mutsuz olursam takım da öyle olur. Henüz liderken üzülecek bir şey yok.

FUTBOL HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Futbol hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. 40. dakikada değişiklik hakkımız bitti. 11'e 11 oynuyorduk ama takım öyle bir ruha girdi ki sanki 1 kişi eksik oynuyoruz. Sert oynarsam, bire bire girersem ve sakatlanırsam takımı yalnız bırakırım gibi bir psikolojiye girdiler. Birçok sakatlık milli takım dönüşü oldu. Hem enteresan, hem de tuhaf. Ancak hayatta bu da var. 1-1 sonrası 2-1'i de bulabilirdik. Ben her şeyi biliyorum dememek lazım. Her dakika yeni bir şeyler karşılaşabiliriz. Ben 'Bu nasıl başımıza geldi' diye yakınacak biri değilim. Gece geldim maçı izledik burada. İzlemesi en zor maç buydu.

UEFA'YA MESAJ YOLLADI!

14 saat uçup, arkasından antrenman arkasından maç oynadığınız zaman başınıza bir iş gelebilir. Bunu buradan söyleyeyim, UEFA takip ediyor. Koruyamıyoruz bazı şeyleri. Bizim tek sıkıntımız kadromuzun derin olmayışı. Ona da çok fazla suç bulmamak lazım. Sakatlıktan korkuyorum tabii ki. Herkes korkar. Ben başka türlü korkuyorum. Eğer bir takımın inancı, güveni, hırsı yoksa... Ben böyle bir sakatlıktan korkarım. Bu sakatlıktan korkmam. O yüzden de suratım böyle. (Gülüyor)

Schalke maçı grubun kader maçı olmayacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Allah korusun kaybetsek de 3 maçımız daha olacak. Kaybettiğimizde değil pes ettiğimizde yeniliriz, öyle bakmak lazım.

BELHANDA TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Belhanda hep tartışılıyor. Bunların sebebi, oyuncu gelirken beklentilerin çok yüksek tutulması. Artık rakamları bir kenara bırakalım. Belhanda'nın daha bir gün sakatım, yorgunum diye izin almışlığını görmedim. Ne varsa direkt söyleyen bir oyuncu. 10 numara giyiyor olabilir, elinden gelenin maksimumunu yapmaya çalışan bir oyuncum.

Belhanda sadece sol kenar değil sağ kenarda da oynayabilecek bir oyuncu. Devre arasında kadromuza oyuncu katıp farklı oyunlar denemek istersek onu buralarda da kullanabiliriz. Çok hırslı bir oyuncu. Antrenmanlarda onu zor tutuyoruz. Bu işin esprisi tabii.

Nagatomo bizim için çok önemli oyuncu. Birçok genç oyuncuya olduğu gibi deneyimli oyuncuya da iyi bir örnek. Şu an Donk, antrenmandan sonra kendini ona teslim etmiş vaziyette. Ömer de 'Ondan öğreneceğim çok şey var' diyor. Hakikaten ondan öğrenecekleri çok şey var. Yarın Nagatomo ile başlayan bir 11 sayabilirim, bizim için o kadar önemli yani...

SİNAN GÜMÜŞ: Zaman zaman sağ ve sol kanat oynadım. Son dönemde forvet oynuyorum. Hocamız bana güveniyor. Ben de bana verilen bu şansları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Hocamız beni nerede görevlendirirse orada oynarım. Fatih Terim'in gelişinden sonra seviye atladığımı düşünüyorum.

Takım olarak Schalke 04 maçının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Porto maçında üst düzey bir performans göstersek de kaybetmiştik. Taraftarımız bizi destekler ve biz de sahada iyi oynarsak bu karşılaşmada 3 puanı alırız.

Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister. Üst seviyede güzel performans sergilemek her futbolcu için önemli. Bütün dünya seni izliyor. Takım olarak her zamanki gibi konsantre oluyoruz. Özel bir şey yok. Bayern Münih rakibimiz olsun, bütün sülalem stadı doldurur.

