Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hakemlere tepki gösterdi. Mücadelede 90+1. dakika oynanırken Terim maçı kenarda tamamlamadan soyunma odasına gitti.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Fatih Terim, 4. hakeme, “5 dakika mı uzatma verdiniz” diye sordu. “Evet hocam” yanıtını alınca, “Alın kendiniz oynayın” diyerek uzatma anlarında soyunma odasının yolunu tuttu.

Terim, Kasımpaşalı oyuncuların sık sık oyunu yavaşlattığını maç içerisinde defalarca dile getirmişti.