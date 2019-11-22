Galatasaray, sahasında Başakşehir'e mağlup olarak zirve yarışında çok ağır bir yara alırken teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, takımdaki eksiklerin kendilerini zorladığını belirtirken yine ocak ayını işaret etti:

"BİR GÜN KAYBEDECEKTİK"

"Vallahi şöyle geneline baktığımız zaman Crivelli'nin bir pozisyonu var, ikinci kaleyi tutan da gol oldu zaten. Ben gole kadar iyi mücadele edip iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kolay bir takımla oynamıyoruz, gol bulamayınca o heyecanı ve rahatlığı yaşayamıyorsunuz. Kendinizi itici güç olarak değerlendiremiyorsunuz. Golden vazgeçtik, çıkarken kaybedip yediğimiz gollerden biri oldu. Bir gün kaybedecektik, o da bugün oldu."

"BRUGGE MAÇINDA DAHA EKSİĞİZ"

"Sakat oyuncular bizi bazı şeylere mecbur ediyor. Şampiyonlar Ligi için de sıkışık durumdayız. Nzonzi'nin de sarı kart cezası var. Çok daha eksiğiz Brugge maçında bildiğim kadarıyla. Şartlar ne olursa olsun gemiyi en iyi şekilde ocak ayına yakınlaştıracağız inşallah."