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Fatih Terim'in Erzurumspor maçı açıklaması gündeme oturdu

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek liderlik koltuğuna otururken Başakşehir'le kapanan fark teknik direktör Fatih Terim'in 1-1 berabere biten BB Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamaları gündeme getirdi

Galatasaray

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 yenerek liderlik koltuğunu Başakşehir'den averajla devralan Galatasaray'da şampiyonluk şarkıları yüksek sesle söylenmeye başlarken kapanan puan farkı akıllara Fatih Terim'in geçmişte yaptığı bir açıklamayı getirdi.

Ligin 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düşmüştü. Bu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, bir basın mensubunun "8 puanlık farkın kapanacağını düşünüyor musunuz" sorusuna "Böyle giderse 8 puan fark kapanır mı diye sormuyorsunuz ama. 8 de kapanır, 18 de kapanır. Yeter ki biz kazanalım" yanıtını vermişti.

Terim'in o açıklamasının ardından tekrar çıkışa geçen Sarı-Kırmızılılar, 7 maçlık periyotta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak zirveye kuruldu. Aynı süreçte Başakşehir ise 7 maçta sadece 2 kez kazanırken 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak koltuğu kaybetti.

Terim, Beşiktaş maçının ardından bu konunun hatırlatılması üzerine ise "Ben yaptığım işe, camiama, oyuncularıma inanıyorum. Ligi iyi tanıyorum. Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Ben vazgeçmiyorum" diye konuştu.

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