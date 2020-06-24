Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon teknik heyetini sil baştan kurmak isterken ilk ayrılık Hasan Şaş'la gerçekleşmişti. İmparatorun, Ümit Davala'yla da yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken yanı sıra yeni sezondaki yardımcı antrenörler için birçok isim ortaya çıkmıştı. İlk isim ise netleşti.

Uzun yıllar Galatasaray'da kaptanlık yapan ve futbolu sarı-kırmızılı kulüpte bırakan Ayhan Akman, Fatih Terim'in yardımcısı olarak yuvasına geri dönüyor. 43 yaşındaki antrenör, Levent Şahin'le birlikte yeni sezonda Terim'in yardımcılığını üstlenecek.

RIEKERINK VE TUDOR'LA DA ÇALIŞTI

Antrenörlüğe 2013 yılında Galatasaray A2 Takımında başlayan Akman, Kayseri Erciyesspor, Karşıyaka, Sarıyer'de görev aldıktan sonra Galatasaray'a A Takım antrenörü olarak geri dönmüş ve Jan Olde Riekerink ile Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı.