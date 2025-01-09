Fatih Terim'li Al-Shabab, Pavel Nedved'i duyurdu

Teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'i getiren Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın yeni sportif direktörü Pavel Nedved oldu.

"NEDVED BAŞKA BİR ANLAM TAŞIYOR"

Fatih Terim, Al Shabab ile anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'a gitmeden önce yaptığı açıklamalarda Pavel Nedved'e de değindi. Terim, "Pavel benim için çok daha başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. Hafif görüşmemizde de bahsettik o günlerden. Juventus'ta yıllarca sportif direktör olarak da emekleri oldu. Şu anda Al Shabab'da onunla beraber olacağım için de mutluyum. Hem önemli bir oyuncu hem de önemli bir sembol. Çünkü kulüpler sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir seçim diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.