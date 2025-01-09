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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'li Al-Shabab, Pavel Nedved'i duyurdu - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'li Al-Shabab, Pavel Nedved'i duyurdu

        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, sportif direktörlük görevi için Pavel Nedved'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 00:38 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:38
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        Pavel Nedved, Fatih Terim'le çalışacak!
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        Teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'i getiren Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın yeni sportif direktörü Pavel Nedved oldu.

        YÖNETİCİ OLARAK NEDVED

        Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Pavel Nedved, efsanesi olduğu Juventus'ta idari pozisyonlarda görev aldı.

        2010-2015 yılları arasında kulübün yönetim kurulu üyesi olarak hizmet veren Nedved, 2015-2022 yılları arasında ise asbaşkanlık görevini üstlendi.

        "NEDVED BAŞKA BİR ANLAM TAŞIYOR"

        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'a gitmeden önce yaptığı açıklamalarda Pavel Nedved'e de değindi. Terim, "Pavel benim için çok daha başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. Hafif görüşmemizde de bahsettik o günlerden. Juventus'ta yıllarca sportif direktör olarak da emekleri oldu. Şu anda Al Shabab'da onunla beraber olacağım için de mutluyum. Hem önemli bir oyuncu hem de önemli bir sembol. Çünkü kulüpler sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir seçim diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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