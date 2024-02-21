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        Fatih Terim'li Panathinaikos, PAOK'u penaltılarla geçip kupada finale yükseldi!

        Fatih Terim'in Panathinaikos'u, Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında PAOK'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 23:36 Güncelleme: 21.02.2024 - 23:37
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        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında PAOK'u konuk etti. İlk maçı Selanik'te 1-0 kazanan Yeşil Yoncalar, rövanşta mucizevi bir geri dönüşe imza atarak penaltı atışları sonucu final biletini aldı.

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        Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Konuk ekip PAOK, 72. dakikada Zivkovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 90 dakika PAOK'un tek farklı üstünlüğüyle bitince maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 105+1. dakikasında Kedziora'nın golüyle 2-0'ı yakalayan PAOK avantajı eline geçirdi.

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        Umutların tükendiği anda 120+9. dakikada sahne alan eski PAOK'lu Limnios, eski Fenerbahçeli Arao'nun asistinde topu filelere gönderek durumu 2-2'ye getirdi ve mücadele seri penaltı atışlarına gitti. 10 penaltının atıldığı seri penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos adını finale yazdırdı.

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        SAMATTA, PAOK'U YIKTI!

        PAOK'ta son penaltı atışını kullanan eski Fenerbahçeli Samatta, ayağı kayınca topu farklı şekilde dışarı yolladı ve bu atışla birlikte Fatih Terim'li Panathinaikos final biletini kaptı.

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        Kupanın diğer finalisti Aris - Panaitolikos eşleşmesinin kazananı olacak. Aris'in deplasmanda 1-0 kazandığı turun rövanşı, 6 Mart'ta Selanik'te oynanacak.

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        TERİM'İN YURT DIŞINDAKİ İKİNCİ FİNALİ

        Fatih Terim yurt dışı kariyerinde ikinci kez ulusal kupada final başarısı gösterdi. 2000-01 sezonunda Fiorentina'da görev yapan Terim, Mor Menekşeler'i İtalya Kupası'nda finale taşımış ancak takımdan ayrıldığı için final oynayamamıştı. Terim'in ayrılığı sonrası çift ayaklı finale Roberto Mancini yönetiminde çıkan Fiorentina, Parma'yı geçerek İtalya Kupası'nın sahibi olmuştu.

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        RAHMEN BABA HASTANEYE KALDIRILDI

        Öte yandan PAOK'un Ganalı futbolcusu Abdul Rahman Baba 116. dakikada rakibiyle çarpıştığı bir pozisyon sonrası başından darbe alarak yere düştü ve hareketsiz kaldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu bilinci açık bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 6 dakika duraklayan oyun, Rahman Baba'nın sahadan ayrılması sonrası kaldığı yerden devam etti.

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