Fatih Terim'li Panathinaikos, PAOK'u penaltılarla geçip kupada finale yükseldi!

RAHMEN BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan PAOK'un Ganalı futbolcusu Abdul Rahman Baba 116. dakikada rakibiyle çarpıştığı bir pozisyon sonrası başından darbe alarak yere düştü ve hareketsiz kaldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu bilinci açık bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 6 dakika duraklayan oyun, Rahman Baba'nın sahadan ayrılması sonrası kaldığı yerden devam etti.