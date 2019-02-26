Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde ağırladığı Akhisarspor'u Kostas Mitroglou'nun 90+4'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da keyifler yerinde! Benfica'ya elenerek Avrupa'da havlu atan sarı-kırmızılılar, bu moral bozukluğunu çok kritik bir 3 puanla telafi etti. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre son dakika golüyle gelen 3 puan, şampiyonluğa olan inancı da artırdı! Galatasaray, rakiplerinin 'Puan kaybetti' dediği anda attığı golle büyük bir psikolojik üstünlük de sağlamış oldu.
Karşılaşma boyunca yaşadığı stresin ardından derin bir ‘Oh’ çeken teknik direktör Fatih Terim de galibiyeti getiren öğrencisini özel olarak tebrik etti. Maçtan sonra Mitroglou’yla konuşan İmparator’un, “Harika bir iş başardın. Son ana kadar mücadele ruhunu kaybetmediğin için seni kutluyorum” ifadelerini kullandığı kaydedildi.
GOLDEN ÇOK ASİST İSTEDİ!
Oyundan aldığı sırada tribünlerin tepki gösterdiği Henry Onyekuru’yla da ilgilenen Terim’in, “Taraftarlar stres içerisinde olduğu için böyle bir reaksiyon gösterdi. Kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Ancak yine de bunun üzerine koymalısın. Golden çok asist yapmaya odaklan. Sana inancım tam” sözleriyle öğrencisine moral verdi.
DIAGNE SAKATLANMASA MİTROGLOU İLK 11’DE OLMAYACAKTI
UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Benfica maçının ardından kasık sakatlığı yaşayan Mbaye Diagne’nin Akhisar maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildi. Ancak Senegalli oyuncu ağrıları geçmeyince kadroya alınmadı. Akhisar önündeki ilk 11’inde Diagne’yi düşünen ve bu maçta atacağı gollerle moral bulacağına inanan Terim, öğrencisinin oynayamayacağını öğrenince Kostas Mitroglou’yu ilk tertipte sahaya sürdü. 90 dakika sahada kalan Yunan golcü de hocasının yüzünü kara çıkarmayarak çok kritik bir gole imza attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.