Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde ağırladığı Akhisarspor'u Kostas Mitroglou'nun 90+4'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da keyifler yerinde! Benfica'ya elenerek Avrupa'da havlu atan sarı-kırmızılılar, bu moral bozukluğunu çok kritik bir 3 puanla telafi etti. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre son dakika golüyle gelen 3 puan, şampiyonluğa olan inancı da artırdı! Galatasaray, rakiplerinin 'Puan kaybetti' dediği anda attığı golle büyük bir psikolojik üstünlük de sağlamış oldu.

Karşılaşma boyunca yaşadığı stresin ardından derin bir ‘Oh’ çeken teknik direktör Fatih Terim de galibiyeti getiren öğrencisini özel olarak tebrik etti. Maçtan sonra Mitroglou’yla konuşan İmparator’un, “Harika bir iş başardın. Son ana kadar mücadele ruhunu kaybetmediğin için seni kutluyorum” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

GOLDEN ÇOK ASİST İSTEDİ!

Oyundan aldığı sırada tribünlerin tepki gösterdiği Henry Onyekuru’yla da ilgilenen Terim’in, “Taraftarlar stres içerisinde olduğu için böyle bir reaksiyon gösterdi. Kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Ancak yine de bunun üzerine koymalısın. Golden çok asist yapmaya odaklan. Sana inancım tam” sözleriyle öğrencisine moral verdi.

DIAGNE SAKATLANMASA MİTROGLOU İLK 11’DE OLMAYACAKTI

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Benfica maçının ardından kasık sakatlığı yaşayan Mbaye Diagne’nin Akhisar maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildi. Ancak Senegalli oyuncu ağrıları geçmeyince kadroya alınmadı. Akhisar önündeki ilk 11’inde Diagne’yi düşünen ve bu maçta atacağı gollerle moral bulacağına inanan Terim, öğrencisinin oynayamayacağını öğrenince Kostas Mitroglou’yu ilk tertipte sahaya sürdü. 90 dakika sahada kalan Yunan golcü de hocasının yüzünü kara çıkarmayarak çok kritik bir gole imza attı.