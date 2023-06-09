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Haberler Futbol
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Fatih Terim ve eski İtalyan futbolcu Marco Materazzi depremzede çocuklar için buluştu

Mastercard'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar için UEFA Vakfı ve uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children Türkiye’nin koordinasyonunda yürüttüğü Umut Sahaları projesinin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Fatih Terim ve eski İtalyan futbolcu Marco Materazzi depremzede çocuklar için buluştu
AA

Etiler'de yer alan bir halı sahada yapılan tanıtım toplantısına teknik direktör Fatih Terim, UEFA global elçisi eski futbolcu Marco Materazzi'nin yanı sıra UEFA Vakfı Genel Sekreteri Urs Kluser, Mastercard Marka Elçisi ampute milli futbolcu Barış Telli katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi finali gibi önemli bir olayın İstanbul'da yapılması için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ülke adına önemli bir iş yaptılar. Bir diğeri de depremzede çocuklarımıza yapılması istenen yardımlar... Onların bir an evvel sağlığına kavuşması için futbolun birleştirici gücünden faydalanmak gibi akılcı bir iş yapan Mastercard ve UEFA Foundation'a bir teşekkür göndermek gerekir. Deprem bölgelerinde yapacakları sahalar herhalde onlara verilecek en büyük hediyedir. Çok teşekkür ediyoruz. Futbolun böyle iyileştirici gücü var, ondan faydalanmak lazım. Çocuklarımızın bir an evvel rehabilite olması için çok büyük bir etken olacaktır. Ben de bu konuda yapacağım ne varsa yapmaya hazır olduğumu söyledim. Çok mutluyum. Dünyaca tanınan, İtalya'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Materazzi ile birlikte olduk. Onun da çocuklara olan sevgisi ve yaklaşımı bir başka, ona da teşekkür ediyorum. Çocuklarla olmak çok keyifli bir şey. Onların saf, samimi ve temiz duygularıyla beraber olmak insana iyi geliyor." diye konuştu.

Futbolun iyileştirici gücüne inandıklarını söyleyen Mastercard Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu da yaptığı açıklamada, "Depremin ilk gününden bu yana üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Küresel çapta her Mastercard çalışanının bireysel bağışını şirketimiz yardım kuruluşlarına ulaştırdı. Depremzede çocuklarımıza umut olmak için umut sahaları projesini geliştirdik. Deprem bölgesindeki çocuklar için futbol sahaları inşa ediyoruz. Spor üzerinden rehabilite olmaları, kaygılarından kurtulmaları, eski günleri hatırlayacakları bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA Vakfı Genel Sekreteri Urs Kluser ise "Bu girişim için tebriklerimi sunuyorum. Futbolun iyiliği ortaya çıkaran gücü göz ardı edilemez. UEFA Vakfı olarak 460'dan fazla benzer projeler geliştirdik. Amacımız çocukların şartlarını iyileştirmekti. Bu desteğin tamamı doğrudan çocuklara gittiği için gurur duyuyoruz. Çocuklar normal hayata dönebilme şansı elde edecek. Türkiye futbolu çok seviyor." dedi.

Konuşmaların ardından çocukların maçı Fatih Terim'in düdüğüyle başlarken Marco Materazzi ve Barış Telli de bir süre çocuklarla futbol oynadı.

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