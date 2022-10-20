Fatih Tutak: Yıldızları korumak için elimden geleni yapacağım

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' renkli konuklarıyla bu hafta da Bloomberg HT ekranlarındaydı. Programa bu hafta oyuncu Devrim Yakut, müzisyen Jülide Bilgi, bale sanatçısı Aslı Çilek, şef Fatih Tutak ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer konuk oldu.

"UTANGAÇ ÇOCUKTUM"

Devrim Yakut programda tiyatro ve oyunculukla tanışmasını anlattı. Yakut "Ben çok utangaç bir çocuktum. Babam belki biraz açılırım diye belediyenin kursuna yazdırdı beni. Başlar başlamaz tiyatrocu olmak istediğimi anladım" diye konuştu.

Devrim Yakut

TUTAK: ŞİMDİLİK İKİ YILDIZ YETERLİ"

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ilk Michelin yıldızları alan ve rehbere giren restoranları açıklanmıştı. İki yıldız alan tek restoran olan Turk Fatih'in sahibi ve şefi Fatih Tutak da "Bu şekilde değerlendirilmek çok güzel. Şimdilik iki yıldız beni için yeterli. Yıldızları korumak için elimden geleni yapacağım" dedi.

DEMİRER: REHBERE GİREN RESTORAN SAYISININ ARTMASINI HEDEFLİYORUZ

TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği) Başkanı Kaya Demirer ise, "Michelin Yıldızları için 1,5 sene içerisinde hazırlandık. Önümüzdeki senelerde rehbere giren restoran sayısının artmasını hedefliyoruz. Onlar da turizm noktalarında da tavsiye vermeyi planlıyorlar" ifadelerini kullandı.