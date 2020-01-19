Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in ablası Sevgi Salgın, dün hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ürek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Acı kaybımız... Merhum Şerafettin Ürek ve Merhume Seher Ürek'in kızı, Fatih Ürek, Selvi Ürek ve Nurgül Ürek'in kardeşleri, Burcu ve Tuba'nın biricik anneleri, Ergün Salgın'ın eşi Sevgi Salgın, 18.01.2020 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 19.01.2020 pazar günü Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Karacaahmet Aile Kabristanı'na defnedilecektir. Ailesi...
Sevgi Salgın, bugün Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ürek'i acı gününde sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı öğrenildi.
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