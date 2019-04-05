Fatih Ürek'in doğum gününe ünlü isimler akın etti

Giriş: 05.04.2019 - 10:37 | Güncelleme:  

Şarkıcı Fatih Ürek 53. yaşını Levent'te bulunan bir mekanda kutladı. Geceye Demet Akalın, Okan Kurt, Işıl Reçber, Nur Yerlitaş, Lerzan Mutlu ve Hakan Akkaya gibi birçok ünlü isim katıldı

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    Pasta kesimi öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Fatih Ürek’in boynundaki Beşi bir yerde altınlar dikkat çekti. Altınlarla ilgili şarkıcı, “Ee programda da altın veriyoruz. Sağolsun arkadaşlarım hediye verdi” dedi. 

  • 2Fatih Ürek'in doğum gününe ünlü isimler akın etti - Magazin haberleri
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    Fit haliyle dikkat çeken şarkıcı, “Kendime iyi bakıyorum. İyi görünmek için operasyonlar geçirdim ölümlerden döndüm ama iyiyim di mi? Ben şov adamıyım sahnelere çıkıyorum öyle göbekli olmazdı. Örnekleri de var mesela Ajda Pekkan” dedi.

  • 3Fatih Ürek'in doğum gününe ünlü isimler akın etti - Magazin haberleri
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    Fatih Ürek, pasta kesimi sonrası sahnedeki orkestraya çeyrek altın dağıttı.

     

     

  • 4Fatih Ürek'in doğum gününe ünlü isimler akın etti - Magazin haberleri
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    "HİRA'DAN İZİN ALDILAR"

    Demet Akalın, geceye eşi Okan Kurt’la katıldı. Şarkıcı, çıkışta muhabirlere, “Dadımız yok Hira’ya Fatih Ürek’in doğum gününe gidiyoruz deyince izin verdi öyle gelebildik. Yemeği yedik çok eğlenceye kalmadan gidiyoruz” dedi.

  • 5Fatih Ürek'in doğum gününe ünlü isimler akın etti - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz günlerde kızı Hira’nın dadısını dövdüğü haberlerine Demet Akalın, “Dadım yok ki... öyle bir şey yok her şeye cevap verirsek oho” diyerek verdikten evinin yolunu tuttu.

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