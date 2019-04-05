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Fit haliyle dikkat çeken şarkıcı, “Kendime iyi bakıyorum. İyi görünmek için operasyonlar geçirdim ölümlerden döndüm ama iyiyim di mi? Ben şov adamıyım sahnelere çıkıyorum öyle göbekli olmazdı. Örnekleri de var mesela Ajda Pekkan” dedi.