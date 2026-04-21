Fatih Ürek'in mirasıyla ilgili yeni gelişme
Şarkıcı Fatih Ürek'in vefatının ardından gündeme gelen mal varlığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aile üyelerinin mal varlığı paylaşımıyla ilgili herhangi bir adım atmadığı hukuki sürecin ardından ünlü sanatçının mirasının kardeşlerine kaldığı öğrenildi
15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak’ta hayatını kaybettimişti.
59 yaşında vefat eden Ürek, İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Ürek’in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenilmişti.
'Nur Viral'le Sen İstersen' programında konuşan gazeteci Seyhan Erdağ, Ürek’in mirasının hukuki süreçlerin ardından kardeşleri arasında paylaştırıldığını açıkladı. Buna göre, merhum sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldü.
Öte yandan Ürek’in Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazları ile otomobilinin satışına ilişkin henüz net bir adım atılmadığı, bürokratik işlemlerin devam ettiği belirtildi.
HAYALİ OKUL YAPTIRMAKTI
Fatih Ürek, hayattayken yaptığı bir açıklamada en büyük arzusunun kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu dile getirmişti. Vasiyetini zaman zaman güncellediğini ifade eden sanatçı, bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini söylemişti.