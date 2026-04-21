        Fatih Ürek'in mirasıyla ilgili yeni gelişme

        Şarkıcı Fatih Ürek'in vefatının ardından gündeme gelen mal varlığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aile üyelerinin mal varlığı paylaşımıyla ilgili herhangi bir adım atmadığı hukuki sürecin ardından ünlü sanatçının mirasının kardeşlerine kaldığı öğrenildi

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 13:50
        15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak’ta hayatını kaybettimişti.

        59 yaşında vefat eden Ürek, İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

        Ürek’in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenilmişti.

        'Nur Viral'le Sen İstersen' programında konuşan gazeteci Seyhan Erdağ, Ürek’in mirasının hukuki süreçlerin ardından kardeşleri arasında paylaştırıldığını açıkladı. Buna göre, merhum sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldü.

        Öte yandan Ürek’in Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazları ile otomobilinin satışına ilişkin henüz net bir adım atılmadığı, bürokratik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

        HAYALİ OKUL YAPTIRMAKTI

        Fatih Ürek, hayattayken yaptığı bir açıklamada en büyük arzusunun kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu dile getirmişti. Vasiyetini zaman zaman güncellediğini ifade eden sanatçı, bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kontrolden çıkan kepçe araçları biçti

        İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, park alanında iki aracı yaklaşık 60 metre sürükledi. Bir kadının kepçenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve kepçenin araçlara çarptığı anlar kameraya yansıdı.

        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Aşk yeniden
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
